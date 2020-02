Jego nazwisko znalazło się w odtajnionych dokumentach o "willi Kwaśniewskich". Zapowiada pozew

Centralne Biuro Antykorupcyjne udostępniło we wtorek wybrane materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym, która miała rzekomo należeć do byłej pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. To między innymi raport, protokoły przesłuchań i stenogramy rozmów telefonicznych.