WiK w Opolu. Pracownicy oskarżyli prezesa o mobbing, prokuratura oskarża wiceprezesów o niegospodarność

Prezes Ireneuesz Jaki w sprawie przetargu na dostawę energii elektrycznej złożył zawiadomienie do prokuratury w kwietniu. Stało się to po tym, gdy oboje wiceprezesi zaangażowali się w pomoc pracownikom, którzy, jak twierdzą, padli ofiarą mobbingu ze strony prezesa Jakiego. W sprawie mobbingu do prokuratury też zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To śledztwo wciąż się toczy, prokuratura na razie nie oceniła, czy mogło dojść do przestępstwa.

Zarzuty

Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy informuje: "Prokurator Okręgowy w Świdnicy wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów Agnieszce M. i Sebastianowi P. - członkom zarządu przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o .o. Wyżej wymienieni są podejrzani o niegospodarność w wyniku, której wyrządzono spółce WiK szkodę w łącznej wysokości 2 650 000 złotych. Na podstawie zebranego w toku śledztwa materiału dowodowego ustalono, że Agnieszka M. i Sebastian P. działając w imieniu WiK. Sp. z o.o. w Opolu zawarli w drodze postępowania przetargowego umowę na dostawy energii elektrycznej z podmiotem, który nie spełniał kryteriów dopuszczających go do przetargu. Następnie po rozwiązaniu przez wybrany podmiot zawartej umowy na dostawę energii, zawarli działając w imieniu WiK w Opolu ugodę, na mocy, której zrzekli się części należnych reprezentowanemu przez siebie podmiotowi gospodarczemu roszczeń w łącznej wysokości 2 650 000 zł. Do opisanych w zarzutach zdarzeń miało dojść w okresie od lipca 2021 roku do lutego 2022 roku. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Agnieszka M. i Sebastian P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień".