"Niebezpieczny i bezprawny precedens". Poseł Solidarnej Polski chce usunięcia niemieckich nazw ze stacji kolejowych

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski domaga się usunięcia niemieckich nazw ze stacji na Opolszyźnie. Jego zdaniem taki stan "wywołuje liczne wyrazy niezadowolenia mieszkańców oraz prowadzi do dezorientacji podróżnych". Polityk nazwał go także "niebezpiecznym i bezprawnym precedensem". Zdaniem lidera opolskiej mniejszości niemieckiej Rafała Bartka, do takiego działania nie ma podstaw prawnych.