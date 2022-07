Onet: oskarżeni o okradanie kontenerów PCK mieli wpłacać na kampanię Anny Zalewskiej

17.12| Prokuratorzy z Wrocławia badają sprawę nieprawidłowości w dolnośląskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. Sprawdzają nie tylko to jak doszło do wyłudzenia ponad miliona złotych, ale także to jak zniknęło 46 ton żywności przeznaczonej dla potrzebujących.

Afera w dolnośląskim PCK pod lupą śledczych 17.12| Prokuratorzy z Wrocławia badają sprawę nieprawidłowości w dolnośląskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. Sprawdzają nie tylko to jak doszło do wyłudzenia ponad miliona złotych, ale także to jak zniknęło 46 ton żywności przeznaczonej dla potrzebujących. tvn24

Finansowanie kampanii, komentarz Zalewskiej

"Dokładnie teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że zrobiłem to w dwóch przelewach. Pieniądze pobrałem z konta firmy (tu nazwa spółki założonej w celu wyprowadzania pieniędzy z PCK), wpłaciłem na swój rachunek w Idea Banku, który założyłem specjalnie w tym celu. Potem wykonałem przelewy. Instrukcje na jakie konto, pod jakim tytułem i że z dopiskiem 'Anna Zalewska' otrzymałem od Jerzego G. Potem potwierdzenie wysłałem na adres e-mailowy Łukasza Apołenisa [bliski współpracownik Zalewskiej - przyp. red.] ze swojego prywatnego adresu mailowego" - czytamy w zeznaniach, do których odwołuje się Onet. Zeznanie o takiej treści Ł.-T. miał złożyć także rok później.

Przelewy z dopiskiem "darowizna na kand. Anna Zalewska, okręg nr 2"

Jak pisze Onet, prokuratura wystąpiła do Krajowego Biura Wyborczego o dostęp do konta wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z kampanii przed wyborami z 2015 roku, co następnie miało potwierdzić wersję przedstawianą przez Ł.-T. Według autora artykułu znajdowały się tam dwa wykonane przez niego przelewy z dopiskiem "darowizna na kand. Anna Zalewska, okręg nr 2". Przelew z identyczną adnotacją miał wysłać też Jerzy G. - na kwotę pięciu tysięcy złotych.

"Podczas przesłuchania 10 listopada 2017 r. Apołenis miał mówić śledczym: 'Zapytałem Jerzego G., czy nie wesprze jej kampanii, on się zgodził (...) Nie pamiętam dziś, o jakiej kwocie z nim rozmawiałem, ale mogło to być w granicach 10-15 tys. zł. (...) Nie pamiętam ostatecznie, od kogo pieniądze wpłynęły, czy od Jerzego G., czy od Bartłomieja Ł.-T. Ja z Bartłomiejem Ł.-T. nie kontaktowałem się w tej kwestii. Jeżeli był kontakt z Ł.-T., co mogło mieć miejsce, ale dokładnie mogę nie pamiętać, z uwagi na upływ czasu, to chyba była taka sytuacja, że G. mi powiedział, że dokonano wpłaty, a według informacji z Centrali tej wpłaty nie było i ja się chyba wtedy kontaktowałem z Ł.-T., czy on dokonał tej wpłaty (...) nie pamiętam, czy Jerzy G. osobiście dokonywał jakiejś wpłaty na fundusz wyborczy Anny Zalewskiej'. Podczas przesłuchania Apołenis przyznaje też, że Anna Zalewska wiedziała, od kogo pochodzą wpłacane na rzecz jej kampanii pieniądze: - 'Informowałem Annę Zalewską o tym, jakie wpłaty są dokonywane tytułem zasilenia jej funduszu wyborczego, pilnowaliśmy wpłat, ogólnie od różnych osób. Anna Zalewska wiedziała o uzgodnieniach i rozmowach z Jerzym G. odnośnie wsparcia kampanii wyborczej, tak jak rozmawialiśmy o innych osobach, które wspierały jej kampanię'" - pisze Onet.