Szefowa Kancelarii Sejmu nie musi płacić grzywny nałożonej przez sędziego Juszczyszyna

Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił postanowienie o ukaraniu szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej grzywną za odmowę przedstawienia list poparcia do nowej KRS i niezastosowanie się do zarządzenia oględzin tych dokumentów. Decyzja jest prawomocna.

Dwie grzywny nałożone na szefową Kancelarii Sejmu

Jedna z nich dotyczyła tego, że Kaczmarska nie spełniła wydanego przez sąd postanowienia i nie ujawniła list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Drugą grzywnę wymierzył jej za to, że na miejscu w Kancelarii Sejmu uniemożliwiła mu dokonanie oględzin tych dokumentów argumentując, że Juszczyszynowi cofnięto delegację na wyjazd do Warszawy.