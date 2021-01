Ojciec Maciej Zięba odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

"Ojciec Zięba mówił, że Polsce jest potrzebny dziś pokój wewnętrzny"

- Kiedy święty Jan Paweł II odchodził do Domu Ojca, mówiliśmy, że zostawił nam ogromną spuściznę, którą powinniśmy poznawać, studiować i wcielać w życie. Dziś, kiedy żegnamy ojca Macieja Ziębę, chciałoby się powiedzieć, że on miał klucz do zrozumienia tej spuścizny, którą dostaliśmy w spadku po Karolu Wojtyle – mówił metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny. Dodał, że "bardzo zależało mu, by młodzi ludzie poznali nauczanie naszego wielkiego rodaka".