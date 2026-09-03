Polska Ograniczenie lotów na wschodniej granicy Polski odnowione Oprac. Filip Czerwiński |

Rzecznik DORSZ o tymczasowym zamknięciu lotnisk w Krakowie i Katowicach (wideo z 24 sierpnia 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Reszko/PAP

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Od 10 września do 9 grudnia 2026 roku zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski do wysokości około trzech kilometrów - przekazało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ograniczenie EP R134 zastępuje obecnie obowiązuje ograniczenie EP R131. Nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. Samoloty linii lotniczych zazwyczaj latają około 10 do 13 kilometrów nad ziemią.

Decyzja została przyjęta - jak podano - na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie.

Strefa ograniczenia lotów EP R134 Źródło zdjęcia: Wojsko Polskie

Szereg wyłączeń w strefie

Na stronie Wojska Polskiego można przeczytać, że w nocy strefa EP R134 będzie przestrzenią niesklasyfikowaną, w której będą mogły latać tylko samoloty wojskowe. Natomiast w dzień - także inne statki powietrzne, ale spełniające szereg kryteriów.

Dowództwo Operacyjne zaznaczyło, że zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej jest jednym z jego priorytetów. "Wprowadzane rozwiązania służą zapewnieniu wszystkim elementom systemu obrony powietrznej RP odpowiedniej swobody działania i możliwości skutecznego reagowania na potencjalne zagrożenia, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu podejmowanych działań na lotnictwo cywilne oraz pozostałych użytkowników przestrzeni powietrznej" - wyjaśniło DORSZ.