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KROPKA NAD I

Aleksander Kwaśniewski o odebraniu orderu: to gruby błąd

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Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski o ordebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Ten gest był niepotrzebny i niesłuszny, a wykluczył później wiele działań, które powinny mieć miejsce, takie jak dyplomacja i rozmowy - powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Określił odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego jako "symboliczne" i "upokarzające" wobec ukraińskiego prezydenta.

We wtorek były premier Mateusz Morawiecki przekazał, że oddaje Order Księcia Jarosława Mądrego II klasy do powstającego w Chełmie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Wspomniał przy tym o "polityce transakcyjnej" z Ukraińcami.

- Sam oddaję medal, który został mi przyznany za pierwszą fazę wojny, kiedy w naszej polityce transakcyjnej - czyli my wam wysyłamy czołgi pięćdziesięcioletnie, a wy bronicie i dajecie swoją krew - uważam, że to była dobra transakcja z naszego punktu widzenia. Oddaję ten medal do Muzeum [Pamięci Ofiar] Rzezi Wołyńskiej - powiedział. 

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w "Kropce nad i" zaapelował, aby "nie oddawać spraw polsko-ukraińskich w ręce radykałów", oraz że "oni mogą tylko zniszczyć te relacje".

Kwaśniewski o relacjach polsko-ukraińskich

- Długoterminowo jest to wyłącznie w interesie Rosji, w interesie Putina. Jeżeli ta prosta myśl nie dociera do Morawieckiego, do Czarnka, do Zełenskiego, to ja mogę tylko powiedzieć, że to będzie moja osobista wielka klęska, bo oznacza, że racjonalne argumenty i takie działanie w duchu dialogu, porozumienia i pojednania po prostu nie mają sensu - ocenił były prezydent.

Kwaśniewski został też zapytany, czy decyzja o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego była błędem. - Oczywiście. To gruby błąd. On powinien wydać bardzo twarde oświadczenie. On powinien wezwać, czy wręcz swoich ludzi wysłać, żeby rozmawiali ze stroną ukraińską, tłumacząc, dlaczego dla nas, jeszcze raz powtarzając wszystkie argumenty, to jest nie do przyjęcia - stwierdził były prezydent.

Dodał, że "decyzja o odebraniu odznaczenia jest upokorzeniem osoby, która go otrzymała", a w przypadku prezydentów jest to poważniejsze, ponieważ "ordery prezydentom są przyznawane nie tylko za ich osobiste zasługi, ale to jest gest wobec narodu".

Kwaśniewski przytoczył wówczas przykład. - Ja na przykład jestem oznaczony bardzo wysokim odznaczeniem Peru. Moje zasługi dla Peru nie są jakieś znaczące, ale to był gest wobec narodu polskiego. Tak samo Order Orła Białego dla Zełenskiego był gestem wobec narodu ukraińskiego, wobec ich waleczności, wobec tego, że podjęli tę walkę. Przecież nikt nie wierzył, że ona będzie trwała tyle lat, a oni walczą już ponad cztery lata - podreślił były prezydent.

Ocenił też gest odebrania odznaczenia jako "absolutnie symboliczny i nieprzyjazny gest wobec Zełenskiego". - [Był - red.] niepotrzebny i niesłuszny, a wykluczył później wiele działań, które powinny mieć miejsce, takie jak dyplomacja, jak rozmowy - powiedział Kwaśniewski.

OGLĄDAJ: Kwaśniewski: Rosjanie dzisiaj czują tę wojnę i zaczynają się jej bać
Aleksander Kwaśniewski
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Aleksander KwaśniewskiUkrainaWołodymyr ZełenskiKarol Nawrocki
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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