Nowy sondaż partyjny. Duży spadek jednej partii

W piątek ukazał się nowy sondaż IBRiS dla Onetu. Wynika z niego, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział niecałe 60 proc. Polaków. Na pytanie o udział w wyborach odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 47,4 proc. ankietowanych, a "raczej tak" - 12,5 proc. "Raczej nie" poszłoby do urn 13 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" 23,5 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 3,7 proc. respondentów.

Poparcie dla partii politycznych

Z sondażu wynika, że w wyborach parlamentarnych wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, na które chce oddać głos 30,5 proc. badanych. To mniej o 1,7 pkt proc. niż w ostatnim badaniu przeprowadzonym 26-27 maja. Głosowanie na Koalicję Obywatelską deklaruje 25,8 proc. ankietowanych. To spadek aż o 7,6 pkt proc. w porównaniu z ostatnim sondażem. Trzecie miejsce na podium zajęłaby Konfederacja z wynikiem 16,8 proc. To mniej o 0,3 pkt proc. niż miesiąc wcześniej.

W Sejmie znalazłaby się też Lewica, na którą głos oddałoby 6,1 proc. ankietowanych (+1,1 pkt proc.), a także założona przez Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 5,1 proc.

Trzecia Droga rozpadła się, w związku z tym w sondażu osobno pojawia się Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Obie partie są pod 5-proc. progiem wyborczym, odpowiednio z wynikiem 4,6 proc. i 4 proc. Wcześniejszy pomiar dawał ich koalicji 6 proc. Osobno mają więcej, ale nie wchodzą do Sejmu - zauważono.

Pod progiem pozostaje też partia Razem z wynikiem 3,9 proc. (+1,4 pkt proc.). Pozostałe 3,2 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Podział mandatów

Onet obliczył, że według takich wyników Prawo i Sprawiedliwość miałoby 190 mandatów w Sejmie, Koalicja Obywatelska - 153, Konfederacja - 92, Lewica - 19, Konfederacja Korony Polskiej - 6. W takim układzie powołanie stabilnego rządu byłoby możliwe tylko przy udziale Konfederacji, a koalicja tej partii z PiS miałaby 282 mandaty, byłaby w stanie obalać prezydenckie weta, ale nie miałaby większości pozwalającej zmienić konstytucję (potrzebne 307 głosów).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-24 czerwca 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).