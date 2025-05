Nowy sondaż partyjny. Niewielka różnica na szczycie

NASK: możliwa próba ingerencji w kampanię wyborczą w Polsce Źródło: TVN24

Jak wynika z sondażu CBOS, Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród wyborców. Za nią jest Prawo i Sprawiedliwość, a następnie Konfederacja.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 91 proc. respondentów. To oznacza wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do badania z końca kwietnia.

Jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych, pierwsze miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 28 proc. (spadek o 4 pkt procentowych).

Podium zamyka Konfederacja, z poparciem 16 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica i partia Razem. Na oba ugrupowania głos oddałoby po 6 proc. respondentów. Dla Lewicy oznacza to wzrost o 1 pkt proc., zaś dla Razem - wzrost o 2 pkt procentowe.

Sondaż partyjny CBOS

Pod progiem wyborczym dla koalicji partyjnych znalazła się natomiast Trzecia Droga, na którą chęć głosowania deklaruje 5 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.).

2 proc. ankietowanych zadeklarowało oddanie głosu na inne ugrupowanie, z kolei 7 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 91,2 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 8,8 proc.) w okresie 12-13 maja tego roku na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski.

