Polska Nowa pełnomocniczka rządu do dymisji? Grzegorz Schetyna: tę sprawę trzeba wyjaśnić Mikołaj Stępień |

Schetyna o raporcie Fundacji Marka Polska: tę sprawę trzeba wyjaśnić Źródło wideo: Radio ZET Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Po opublikowaniu przez Fundację Marka Polska raportu "Polaków portret własny" na nową pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski Barbarę Mróz-Gorgoń oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki spadła fala krytyki. W przestrzeni publicznej pojawiły się między innymi zarzuty, że dokument został wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji i zawiera liczne błędy.

W piątek sprawę komentował senator KO, były szef MSWiA i MSZ Grzegorz Schetyna w rozmowie z Radiem ZET. - Te zapisy, które tam się znajdują, to użycie sztucznej inteligencji, jest kompromitujące dla autorów. Nie ma żadnych wątpliwości tutaj - mówił senator.

Schetyna o Mróz-Gorgoń: powinna przeprosić i się z tego wycofać

Schetyna zaznaczył, że należy dokładniej sprawdzić, jak wyglądał związek zlecenia i finansowania projektu przez Ministerstwo Sportu z prezentacją wyników badań przez pełnomocniczkę rządu. - To trzeba wyjaśnić, czy publiczne pieniądze zostały wydane na te rzeczy - podkreślił.

Gdy prowadząca program zwróciła uwagę, że według Barbary Mróz-Gorgoń raport nie był przedmiotem zamówienia, był wspomagany sztuczną inteligencją i nie powinien znaleźć się w przestrzeni publicznej, gdyż stanowił "work in progress", senator ocenił, że pełnomocniczka powinna przeprosić ministerstwo.

Barbara Mróz-Gorgoń Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

- Jeżeli użyła nazwy Ministerstwa Sportu i Turystyki i jakby autoryzuje nazwą ministerstwa ten projekt, to za to powinna przeprosić i z tego absolutnie się wycofać - oznajmił. - Bo to może być jedyny, bardzo poważny problem w tej kwestii - dodał.

Dopytywany o to, czy jego zdaniem powinno dojść do dymisji nowej pełnomocniczki rządu, odparł: - Tę sprawę trzeba wyjaśnić, ona jest bardzo bulwersująca.

Na uwagę, że bardzo rezonuje w sieci, powiedział, że "nie może ta sprawa pozostać bez odpowiedzi". - Ona musi tę sprawę wyjaśnić i jej przełożeni - podsumował.