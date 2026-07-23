Nowe hobby byłego wiceministra. Recenzuje jedzenie

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Prok. Nowak o oskarżeniu Piotra Wawrzyka w sprawie afery wizowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: facebook.com/piotr.wawrzyk.7

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W filmie, który ma inaugurować cykl poświęcony "dobremu, sprawdzonemu" jedzeniu w nadmorskim Dźwirzynie Wawrzyk mówi o "obowiązkowym" szaszłyku nad Bałtykiem. - Ja wiem, niezdrowy i nie wolno, cholesterol, serce, układ krążenia, ale raz na rok to i na szaszłyk można sobie pozwolić - zapewnia polityk.

W dalszej części nagrania pokazuje danie, które zamówił w jednym z miejscowych lokali. - Dobrze przyprawiony, ostry, więc teraz trzeba czymś popić - komentuje wznosząc szklankę z napojem. Za porcję zapłacił 82 złote - dowiadujemy się z dalszej części nagrania. - Czy to dużo? Czy to mało? Oceńcie sami. Jak dla mnie na tyle sycąca, na tyle duża, że wymagająca teraz długiego spaceru - kwituje.

Coraz więcej osób inspiruje się filmami @ksiazulo. Do tego grona dołączył @Piotr_Wawrzyk. pic.twitter.com/Pt1AyEZDKN — Szkło Kontaktowe TVN24 (@SzkKontaktowe) July 23, 2026 Rozwiń

Piotr Wawrzyk i afera wizowa

Piotr Wawrzyk jest jedną z osób powiązanych z aferą wizową. Przypomnijmy: chodzi o nieprawidłowości przy wydawaniu polskich wiz przez placówki dyplomatyczne w krajach azjatyckich i afrykańskich w latach 2021-2023. Według ustaleń śledczych istniała możliwość obejścia normalnej procedury wizowej w zamian za łapówki lub poprzez pośredników powiązanych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Wawrzyk, który odpowiadał za sprawy konsularne, w tym za system wydawania wiz, został odwołany z funkcji sekretarza stanu w MSZ 31 sierpnia 2023 roku. Jako powód podano "brak satysfakcjonującej współpracy". Kilka dni później ówczesny premier Mateusz Morawiecki przyznał, że dymisja Wawrzyka związana jest z działaniami CBA. W kolejnych dniach media zaczęły ujawniać, że polskie wizy były przyznawane za pieniądze i poza kolejką przez polskich urzędników służb konsularnych i resortu spraw zagranicznych.

Wawrzyk w akcie oskarżenia

Prokuratura Krajowa w grudniu 2025 roku poinformowała o drugim akcie oskarżenia w sprawie afery wizowej. "Prokurator oskarżył cztery osoby o popełnienie w latach 2022-2023 łącznie 12 przestępstw" - podała PK w komunikacie. Wśród oskarżonych oprócz Wawrzyka jest Edgar Kobos - współpracownik byłego wiceszefa MSZ, Marcin J., były dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ oraz Beata B., pełniąca funkcję jego zastępczyni.