"Byli ofiarami, a ostatecznie zostali oskarżeni". Machińska: od nowej komisji oczekuję sprawczości

"W pewnych sytuacjach policja prowokowała zajścia"

Wyjaśniła, że prowokacje policji polegały między innymi na "stosowaniu tak zwanego kotła". - Mimo że ludzie chcieli się rozejść, to (policjanci - red.) w tym kotle trzymali wiele godzin tych ludzi. Nie było rozkazu do tego, żeby tych ludzi wypuścić - powiedziała.

Dr Machińska: to jest interes policji, żeby się oczyścić

Machińska zaznaczyła, że "ma zastrzeżenia" co do planu funkcjonowania komisji. - Nie wyobrażam sobie, że w tej komisji będą organizacje pozarządowe. One mogą być wysłuchiwane, ale nie sądzę, że powinny brać czynny udział samej komisji rządowej - powiedziała.

Zaznaczyła, że od "komisji oczekuje sprawczości". - Uważam, że powołanie tej komisji jest bardzo dobrym krokiem ze strony pana ministra Bodnara i pana ministra Siemoniaka. Upatruję w tej komisji doprowadzenia do pewnej sprawiedliwości i że oddamy tę sprawiedliwość ludziom. To tym demonstrującym dzisiaj się należy - mówiła dr Machińska.

Działania służb za rządów PiS

Na początku 2021 roku opublikowano raport ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (KMPT) podsumowujący działania policji wobec zatrzymanych po demonstracjach. Eksperci stwierdzili, że: - policja brutalnie traktowała zatrzymywanych na demonstracjach; - zatrzymani i zatrzymane zwracały uwagę na nieproporcjonalne stosowania kajdanek (w tym w czasie transportu zakładanych na ręce z tyłu), rozpylanie gazu, czy używanie pałek służbowych, w tym pałek teleskopowych; - niepokojące było coraz powszechniejsze stosowanie gazu łzawiącego i gazu pieprzowego; - w części przypadków nadużywano kontroli osobistych; - dla większości rozmówców było to pierwsze zatrzymanie w życiu, ale nie dostawali odpowiednich informacji; - prawo zatrzymanych do natychmiastowej pomocy prawnej nie było w pełni respektowane.

19 września posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska została siłą doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. Na nagraniu widać, jak grupa funkcjonariuszy prowadzi siłą posłankę w kierunku radiowozu, potem unosi ją i wciąga do środka. W tle słychać krzyki ludzi, że Kinga Gajewska jest posłanką. Słychać też głosy o tym, że "to jest naruszenie nietykalności posła". Sama posłanka jest trzymana za ręce przez policjantów. Na nagraniach z tego miejsca widać też posła koła Polska 2050 Pawła Zalewskiego, który też potwierdzał tożsamość Gajewskiej.