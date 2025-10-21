Nirvana na konferencji prokuratury. "Pozdrawiam pana redaktora"

Prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Waldemara Żurka, we wtorek w siedzibie Prokuratury Krajowej odpowiadała na pytania dziennikarzy w związku ze skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi. Prokuratura zarzuca posłowi Prawa i Sprawiedliwości i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w sprawie zakupu systemu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Nirvana na konferencji prokuratury
W pewnym momencie briefingu prasowego rozbrzmiał utwór zespołu Nirvana "Smells like teen spirit", najprawdopodobniej był ustawiony jako dzwonek kogoś z obecnych. Za pierwszym razem prokurator Adamiak nie zareagowała i dalej odpowiadała na pytanie. Po chwili muzyka ucichła.
Jednak po około minucie, kiedy utwór rozbrzmiał po raz drugi i głośniej, rzeczniczka przerwała i spojrzała w kierunku jednego z dziennikarzy. Milczała kilka sekund, dopóki muzyka nie została wyłączona. Uśmiechnęła się i powiedziała: - Pozdrawiam pana redaktora z telewizji Republika, po czym wróciła do odpowiadania na pytania.
Autorka/Autor: sz/kab
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24