Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrolę przepływów finansowych pomiędzy państwem a Kościołem katolickim, a także innymi związkami wyznaniowymi - poinformował w piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Chcemy mieć pewność, że relacje państwa z Kościołem są transparentne - podkreślił.

O decyzji w tej sprawie Szymon Hołownia poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, powołując się przy tym na korespondencję z prezesem NIK Marianem Banasiem. - Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrolę - już w zasadzie zaczęła do niej się przygotowywać, toczyliśmy korespondencję w tej sprawie, ale rozumiem, że ta kontrola rusza niebawem - kontrolę przepływów finansowych pomiędzy państwem a Kościołem, głównie katolickim, ale też innymi związkami wyznaniowymi - powiedział Hołownia.

- Tu nie chodzi o żadne prześladowanie Kościoła. Tu chodzi o to, o co pytają nas wyborcy, odkąd weszliśmy do polityki. Nikt nie będzie nikomu narzucał tego, w co ma wierzyć, ani w jakim Kościele ma wierzyć. Natomiast chcemy mieć pewność, że wszystkie finansowe związki naszego państwa i Kościoła katolickiego, ale też innych związków wyznaniowych są przejrzyste, są transparentne - zapewnił marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas briefingu prasowego w Sejmie w Warszawie po zakończeniu 16. posiedzenia izby PAP/Leszek Szymański

- Nie są wzajemną wymianą usług propagandowych, wspierających takich czy innych, tylko są przeprowadzane z poszanowaniem każdego grosza - publicznych, czyli wspólnych pieniędzy - dodał.

Dopytywany, czy w tej sytuacji NIK musi zrealizować wniosek Sejmu o kontrolę, czy ma w tym względzie dowolność, Hołownia odpowiedział, że prezesa NIK z marszałkiem Sejmu łączą silne więzy konstytucyjne, m.in. ze względu na wpływ izby niższej na obsadę kierownictwa NIK. - Jesteśmy w dobrym dialogu z panem prezesem Banasiem i mogę państwa zapewnić, że zrobię wszystko, żeby ta uchwała Sejmu została wykonana i wierzę, że wykonana zostanie - podsumował.

Hołownia: sprawę Funduszu Kościelnego będziemy stawiać bardzo intensywnie

Na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie Hołownia został zapytany o to, czy po wakacjach posłowie zajmą się zmianami w Funduszu Kościelnym i czy opinia publiczna pozna jesienią szczegóły rozwiązania, które ma go zastąpić. - Chciałbym. Sprawa Funduszu Kościelnego jest dla nas bardzo ważna. Bardzo poważnie mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej i zdania nie zmieniliśmy - mówił marszałek Sejmu. Przyznał, że w koalicji istnieją w tej sprawie różne zdania, ale zastrzegł, że jego ugrupowanie będzie tę sprawę stawiać "bardzo jednoznacznie".

- Uważamy, że należy przenieść ciężar finansowania związków wyznaniowych i Kościoła z decyzji podejmowanej tutaj w Sejmie, kiedy przedstawiciele partii politycznych decydują o wysokości Funduszu Kościelnego, na obywateli. Odpis podatkowy jest dobrym rozwiązaniem - ocenił. Dodał, że należy ustalić, jaka ma być wysokość tego odpisu podatkowego, żeby składki emerytalne, które duchowni opłacają z pieniędzy pochodzących z Funduszu Kościelnego, trafiały do państwowego systemu.

- Tę moc sprawczą o tym – utrzymujesz Kościół, nie utrzymujesz Kościoła – nie powinni mieć posłowie, bo to jest patogenny pomysł, jak wiele razy widzieliśmy, tylko obywatele. Jeśli obywatele chcą utrzymywać swoją wspólnotę wyznaniową, to robią to, nie chcą – to tego nie robią. Ten system działa w wielu państwach świata. Uważam, że dzisiaj tę wolność obywatele powinni od państwa z powrotem odzyskać – zastrzegł Hołownia.

- Będziemy bardzo intensywnie, mocno i wyraziście, sprawę Funduszu Kościelnego stawiać – zapewnił.

Hołownia: do Sejmu wróciła polityka

Komentując uchwalenie nowelizacji ustawy w sprawie renty wdowiej w rządowym kształcie Hołownia powiedział, że "do Sejmu wróciła polityka". Jak ocenił, dobrych wiadomości dla obywateli jest więcej. - Przez ostatnich dwadzieścia parę lat Sejm był maszynką, do której kolejne rządy wrzucają swoje ustawy i one są po prostu głosowane. Tu się do końca rozmawia, do ostatniej minuty przed głosowaniem, na argumenty, na propozycje, na co wystarczy pieniędzy, jak zważyć potrzeby obywateli – mówił.

- Dzisiaj wszyscy ci, którzy cierpią po stracie bliskiej osoby, dzisiaj wszyscy ci, którzy cierpią, a to jest cierpienie, choć innego rodzaju, po stracie swojej firmy, która utrzymywała ich rodzinę, która utrzymywała ich bliskich, mogą powiedzieć, że uzyskali od Sejmu Rzeczypospolitej dobre wiadomości – spuentował Szymon Hołownia.

Autorka/Autor:momo

Źródło: PAP