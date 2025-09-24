Nieplanowane spotkanie Nawrockiego. "Przyjaźń silniejsza niż jakakolwiek dyktatura"

Polski prezydent podczas briefingu prasowego we wtorek w Nowym Jorku podsumowywał swoją aktywność związaną z 80. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po zakończeniu briefingu doszło do niezaplanowanego spotkania prezydenta z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.
Rozmawiali ze sobą w języku angielskim około minuty i wymienili się uprzejmościami. Było to pierwsze spotkanie Nawrockiego z Cichanouską.
Wcześniej w środę opozycjonistka podziękowała w mediach społecznościowych polskiemu prezydentowi za "podjęcie tematu praw człowieka w Białorusi" w trakcie jego wtorkowego przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. "Przyjaźń między Białorusinami i Polakami jest silniejsza niż każda dyktatura!" - napisała Cichanouska.
Jej doradca Franak Wiaczorka opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania. "Jesteśmy nie tylko sąsiadami. Białorusini i Polacy są dobrymi przyjaciółmi i łączą nas wieki historii. Dobrze jest mieć tak silne wsparcie i poczucie solidarności" - stwierdził we wpisie.
