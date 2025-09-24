Nieplanowane spotkanie Nawrockiego. "Przyjaźń silniejsza niż jakakolwiek dyktatura"

Karol Nawrocki spotkał się z Swiatłaną Cichanouską Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polski prezydent podczas briefingu prasowego we wtorek w Nowym Jorku podsumowywał swoją aktywność związaną z 80. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po zakończeniu briefingu doszło do niezaplanowanego spotkania prezydenta z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

Rozmawiali ze sobą w języku angielskim około minuty i wymienili się uprzejmościami. Było to pierwsze spotkanie Nawrockiego z Cichanouską.

Nawrocki spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską

Wcześniej w środę opozycjonistka podziękowała w mediach społecznościowych polskiemu prezydentowi za "podjęcie tematu praw człowieka w Białorusi" w trakcie jego wtorkowego przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. "Przyjaźń między Białorusinami i Polakami jest silniejsza niż każda dyktatura!" - napisała Cichanouska.

Thank you, 🇵🇱 President @NawrockiKn, for raising the human rights situation in Belarus in your speech at #UNGA80 in New York. The friendship between Belarusians and Poles is stronger than any dictatorship! pic.twitter.com/f9Qy2TYMFF — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) September 24, 2025 Rozwiń

Jej doradca Franak Wiaczorka opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania. "Jesteśmy nie tylko sąsiadami. Białorusini i Polacy są dobrymi przyjaciółmi i łączą nas wieki historii. Dobrze jest mieć tak silne wsparcie i poczucie solidarności" - stwierdził we wpisie.

Sviatlana @Tsihanouskaya meeting Poland’s President @NawrockiKn for the first time – in New York. We’re not just neighbors; Belarusians and Poles are good friends and share centuries of history. It’s great to have such strong support and solidarity. 🤍❤️🤍🤝🤍❤️ pic.twitter.com/oO1d1HhXie — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 24, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD