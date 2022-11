Jacek Czaputowicz: na tym polega problem: Niemcy dają wszystkim, ale nie temu, komu potrzeba

Niemcy dają wszystkim, ale nie temu, komu potrzeba. Dlaczego to robią? - pytał w "Faktach po Faktach" były szef MSZ Jacek Czaputowicz. Komentował niemiecką propozycję dotyczącą przekazania Polsce systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. - Niemcy zgłosiły ten gest, on nie był dobry, bo okazało się, że Niemcy nie są gotowi przekazać tych rakiet Ukrainie i to jest bardzo zły sygnał o podejściu Niemiec do tego konfliktu - stwierdził.