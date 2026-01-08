Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nie żyje Danuta Krasoń, żona polityka Polski 2050

Łukasz Krasoń poinformował o śmierci swojej żony
Łukasz Krasoń poinformował o śmierci swojej żony
Źródło: facebook.com/l.krason
Nie żyje Danuta Bocian-Krasoń, żona polityka Polski 2050 i byłego Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasza Krasonia. O śmierci małżonki poinformował on we wtorek w mediach społecznościowych.

"Odeszła Danusia. Ciałem nie ma jej już z nami, ale duchem będzie już na zawsze..." - przekazał Łukasz Krasoń na Facebooku. W tym samym wpisie poinformował, że msza pogrzebowa odbędzie się 9 stycznia w Milejowie (woj. lubelskie) o godz. 12.00.

Łukasz Krasoń jest politykiem Polski 2050, działaczem społecznym i mówcą motywacyjnym. W latach 2023-2025 był wiceministrem w resorcie pracy oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych określił swoją żonę jako "kobietę która spaja wszystko, kobietę która rozświetla wszystko, kobietę która dopełnia wszystko".

"Powiedzieć, że Danuta Bocian odgrywa wielką rolę w moim życiu to tak jakby nic nie powiedzieć. Bo czy jakikolwiek słownik świata potrafi ująć w pełni zasługi kobiety, która od świtu do nocy opiekuje się mną, równolegle ogarnia cały dom i dodatkowo wspiera moje najdziwniejsze pomysły?" - pisał Krasoń w 2019 roku.

1 godz 25 min
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"

Piotr Jacoń

Autorka/Autor: wac

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/l.krason

Udostępnij:
TAGI:
zmarł..., nekrologi
Czytaj także:
imageTitle
Reprezentacyjny pomocnik zmienił klub. Zaskakujący kierunek
EUROSPORT
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. O tyle mogą wzrosnąć świadczenia w 2026 roku
BIZNES
imageTitle
Austriacy bez gwiazd, tylko trzech Niemców w Zakopanem
EUROSPORT
imageTitle
Polacy szlifują formę przed Euro. Wiadomo, kiedy poznamy ostateczną kadrę
EUROSPORT
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
W całości odbył karę. Skazany za zabójstwo "Pershinga" wyszedł na wolność
Katowice
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
WARSZAWA
Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Co jeśli zaatakują Grenlandię? Wojsko "musi natychmiast podjąć walkę"
Świat
76-latek mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
WARSZAWA
Tragiczny wypadek w miejscowości Baborów
Uderzyli w drzewo. Kierowca nie żyje, pasażer trafił do szpitala
Opole
Adam Glapiński
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych
BIZNES
TUSK NAWROCKI
Jest godzina spotkania prezydenta i premiera. Ustalenia TVN24 i "Faktów" TVN
Zniszczył szybę u byłej, bo chciał się zemścić
Wybił szybę w zemście na byłej partnerce. Ona trafiła do więzienia
Wrocław
Donald Trump
Trump z "francuskim" akcentem: nie, nie, nie, nie możesz tego zrobić
Świat
27-latkowi grozi do 10 lat więzienia
Kierowca był nerwowy, a z pojazdu wydobywał się "charakterystyczny zapach"
Łódź
Służby bezpieczeństwa w Burkina Faso
Próbowano obalić prorosyjską juntę. Nocny komunikat o spisku
Świat
imageTitle
Sprzeczka z udziałem Sochana. W ruch poszły ręce
EUROSPORT
mroz lod zima shutterstock_252122419
Śnieżyce i mróz mogą stanowić zagrożenie. Przybyło alarmów
METEO
Czołgi VT4 w armii Tajlandii
Uzbrojenie "z internetu". Czołgi z Chin popsuły się od strzelania
Ewa Żebrowska, Maciej Michałek
Protesty w Iranie, styczeń 2026 rok
Rzucanie kamieniami i strzały na nagraniach. Kolejny dzień protestów
Świat
Pielęgniarka smartfon
ChatGPT z innowacyjną funkcją."Nie ma zastępować opieki medycznej"
BIZNES
Tim Walz, gubernator Minnesoty
Po akcji ICE gubernator zarządza przygotowania Gwardii Narodowej
Świat
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista znów w akcji. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą
WARSZAWA
Śremscy policjanci zatrzymali sześć osób
Brutalne porwanie 16-latka miało być "nauczką". Pięciu oskarżonych
Poznań
Nick Reiner
Miał bronić Nicka Reinera oskarżonego o zamordowanie rodziców. Zrezygnował
Świat
Włodzimierz Czarzasty podczas ponownego otwarcia Sali Kolumnowej
Sala Kolumnowa ponownie otwarta. "Ela, Szymon, przepraszam"
Mężczyzna driftował po kieleckim rynku
Driftował na rynku, jeździł po chodnikach. Sam się zgłosił, naliczyli mu 154 punkty
Kielce
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty. Potem zmieniał wersję wydarzeń
WARSZAWA
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
METEO
szpital operacja kregoslup shutterstock_2604450777
Gigantyczny guz usunięty przez śląskich chirurgów. Pacjentowi mówiono, że to otyłość
Zdrowie
wedliny sklep wedlina shutterstock_1359116381
Te popularne konserwanty mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy. Alarmujące wyniki nowych badań
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica