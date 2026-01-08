Nie żyje Danuta Krasoń, żona polityka Polski 2050

Łukasz Krasoń poinformował o śmierci swojej żony Źródło: facebook.com/l.krason

"Odeszła Danusia. Ciałem nie ma jej już z nami, ale duchem będzie już na zawsze..." - przekazał Łukasz Krasoń na Facebooku. W tym samym wpisie poinformował, że msza pogrzebowa odbędzie się 9 stycznia w Milejowie (woj. lubelskie) o godz. 12.00.

Łukasz Krasoń jest politykiem Polski 2050, działaczem społecznym i mówcą motywacyjnym. W latach 2023-2025 był wiceministrem w resorcie pracy oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych określił swoją żonę jako "kobietę która spaja wszystko, kobietę która rozświetla wszystko, kobietę która dopełnia wszystko".

"Powiedzieć, że Danuta Bocian odgrywa wielką rolę w moim życiu to tak jakby nic nie powiedzieć. Bo czy jakikolwiek słownik świata potrafi ująć w pełni zasługi kobiety, która od świtu do nocy opiekuje się mną, równolegle ogarnia cały dom i dodatkowo wspiera moje najdziwniejsze pomysły?" - pisał Krasoń w 2019 roku.

