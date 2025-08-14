W czwartkowe południe Donald Tusk i Karol Nawrocki spotykają się w Pałacu Prezydenckim. Kilkanaście minut przed godziną 12 na miejsce przybył już Nawrocki. To jego pierwsza rozmowa z premierem w cztery oczy po objęciu przez niego urzędu prezydenta. Jednym z tematów ma być kwestia Ukrainy.
Tusk wszedł do budynku, gdzie około dwóch minut czekał na prezydenta.
Jak przekazali reporter TVN24 Jan Piotrowski i reporterka "Faktów" Arleta Zalewska, którzy są przed pałacem, po spotkaniu przedstawiciele obu kancelarii mają zabrać głos.
Autorka/Autor: mart/akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak