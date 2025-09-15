Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Najważniejszy telefon". Co się działo w województwie lubelskim

15 1800 tj gosc-0003
Ten jeden ważny telefon. Tak wojewoda lubelski dowiedział się o rosyjskich dronach
Źródło: TVN24
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przyznał w "Tak jest" w TVN24, że telefon z informacją o przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej był "jednym z ważniejszych", jakie do tej pory odebrał służbowo. Mówił też, co nastąpiło po nim. Z kolei prezydent Chełma Jakub Banaszek tłumaczył, z czego wynikała sobotnia reakcja mieszkańców na syreny alarmowe.

W sobotę po południu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alert do mieszkańców kilku powiatów w województwie lubelskim, informując o "zagrożeniu atakiem z powietrza". Lotnictwo polskie i sojusznicze prowadziło prewencyjną akcję w związku z zagrożeniem dronami w Ukrainie, przy granicy z Polską. W Świdniku i Chełmie uruchomiono syreny ostrzegawcze. Było to zaledwie kilka dni po tym, jak rosyjskie drony przekroczyły polską przestrzeń powietrzną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak brzmią sygnały alarmowe w Polsce. Jak je rozpoznać?

Tak brzmią sygnały alarmowe w Polsce. Jak je rozpoznać?

Syreny ostrzegawcze i "chwila paniki" wśród mieszkańców. "Pierwsza taka sytuacja w życiu"

Syreny ostrzegawcze i "chwila paniki" wśród mieszkańców. "Pierwsza taka sytuacja w życiu"

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek mówili w "Tak jest" w TVN24 o szczegółach obu tych wydarzeń. - Pierwszy telefon odebrałem od komendanta wojewódzkiego policji około godziny 3:40-3:45. Przekazał mi tą pierwszą nieszczęsną informację, że nasza przestrzeń powietrzna została naruszona przez kilkanaście maszyn niezidentyfikowanych, z czego kilka zostało prawdopodobnie już zestrzelonych. - opowiadał Komorski o nocy z 9 na 10 września.

- Pierwsze, co zrobiliśmy, to spotkaliśmy się w komendzie wojewódzkiej. Do godzin porannych w takim trybie i w kontakcie z ministerstwem i z wojskiem byliśmy, czekaliśmy, nadzorowaliśmy pracę służb - dodał.

Krzysztof Komorski i Jakub Banaszek
Krzysztof Komorski i Jakub Banaszek
Źródło: TVN24

- Czy to jeden z ważniejszych telefonów, jakie pan służbowo odebrał w życiu? - dopytywał prowadzący rozmowę Radomir Wit.

- Myślę, że ciężar gatunkowy chyba do tej pory największy, dlatego że to była sytuacja bez precedensu w naszej historii - odpowiedział wojewoda. Wyjaśnił, że w takiej sytuacji emocje zastępuje algorytm postępowania.

Syreny alarmowe w Chełmie. "Przyszedł jednoznaczny komunikat"

Prezydent Chełma powiedział, że o rosyjskich dronach dowiedział się w środę o godzinie 4 nad ranem, gdy odebrał telefon od szefa swojego departamentu bezpieczeństwa mieszkańców i zarządzania kryzysowego. Jak dodał, była to informacja o przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, z zastrzeżeniem, że w kierunku Chełma nie zmierza żaden dron. 

- W tym przypadku my, jako samorządowcy, mamy obowiązek zapewnić obronę cywilną na szczeblu miejskim i to jest moje główne zadanie, ale oczywiście wszelkie wytyczne to już kwestia wojewody i administracji rządowej - wyjaśnił. 

Banaszek zauważył, że takie wytyczne i polecenie pojawiło się w sobotę, gdy w mieście zawyły syreny alarmowe. - Tutaj również przyszedł komunikat prosty, jednoznaczny z Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Osoby, które pełniły wtedy dyżur, podjęły automatycznie decyzję o tym, aby przekazać prośbę o włączenie sygnałów alarmowych - relacjonował prezydent Chełma. 

"Brak paniki to już połowa sukcesu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Brak paniki to już połowa sukcesu"

"Wielu mieszkańców nie pamiętało, co oznaczają sygnały alarmowe"

Prezydent Chełma odpowiadał także na pytanie o reakcje mieszkańców na syreny. Banaszek przyznał, że były one "różne i często skrajne". - Raczej było zdziwienie, co się dzieje, czy to są ćwiczenia, dlaczego syreny zostały włączone - stwierdził. 

Prezydent relacjonował, że po kilkudziesięciu minutach, kiedy pojawił się sygnał wyłączający alarm, mieszkańcy zaczęli kwestionować tę decyzję. - Pojawiły się emocje, że skoro tak krótko ten sygnał funkcjonował, to być może było to niepotrzebne - kontynuował Banaszek. 

- Przede wszystkim podczas tych kilkudziesięciu minut nikt poważnie nie zareagował. Raczej mieliśmy do czynienia z lekką paniką, zastanowieniem się, co w tej sytuacji należy zrobić - ocenił. 

Dopytywany, z czego mógł wynikać brak reakcji, odpowiedział: - Mieszkańcy do tej pory nie byli przyzwyczajeni do tego, że sygnał alarmowy może oznaczać coś więcej niż ćwiczenia albo upamiętnienie jednego czy drugiego wydarzenia. 

Banaszek nie ukrywał, że "wielu mieszkańców nie pamiętało, co sygnały alarmowe oznaczają". 

Prezydent Chełma o reakcji mieszkańców na syreny alarmowy
Źródło: TVN24

Co zrobić, gdy usłyszysz alarm? Analityk bezpieczeństwa Mariusz Marszałkowski odpowiedział w rozmowie z tvn24.pl na szereg pytań, które mogą ułatwić reakcję na zagrożenie

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Obrona cywilnaWojsko PolskieChełmŚwidnikLubelskie
Czytaj także:
Port lotniczy Adolfo Suarez Madryt-Barajas
Strajk na największym lotnisku w kraju. Kłopoty pasażerów
BIZNES
Noc, opady deszczu, burze
Burze, ulewy. Wiele regionów z alarmami
METEO
imageTitle
Raków grzęźnie w strefie spadkowej. Górnik już drugi w tabeli
Najnowsze
Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem
Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"
"Uwaga!" TVN
imageTitle
Starcie o pierwsze miejsce. Kiedy mecz Polska - Holandia?
EUROSPORT
Przywódca Chin Xi Jinping
"Trwa gra o Europę". O co walczą Chiny?
Polska
Skutki powodzi w Indiach
Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom
METEO
Ministerstwo Finansów
Państwowa kasa na minusie. Nowe dane w sprawie deficytu
BIZNES
Donald Tusk
Kierwiński: będą konsekwencje po kradzieży samochodu Tusków
Polska
shutterstock_28646851
Dron nad Belwederem i budynkami rządowymi. Premier: został zneutralizowany
Polska
15 1925 fpf gosc-0003
Kierwiński o stanie schronów. "Trwa ich sprawdzanie"
Polska
Donald Tusk
Tusk o "szukaniu wroga". Wskazał zagrożenie
Polska
Burza, noc
Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po Polsce
METEO
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Dwie partie przyprawy wycofane. "Nie należy spożywać"
BIZNES
imageTitle
Były reprezentant Polski trenerem klubu Bundesligi
EUROSPORT
imageTitle
Wielka chwila Aarona Hilla. Pierwszy maks w karierze
EUROSPORT
Gruzy wieżowca Al-Ghafari w mieście Gaza
Wieżowce w Gazie padają jeden po drugim
Świat
Ewakuacja w Toruniu
Zawalił się sufit w kinie. Ewakuacja w galerii handlowej
Kujawsko-Pomorskie
Jarosław Kaczyński w Krakowie
Kaczyński o "sojusznikach" Polski. Sikorski reaguje
Polska
Plaża w Porto Santo, Portugalia
Hit wśród turystów z Polski. Skokowy wzrost
BIZNES
Radna opublikowała oświadczenie
Radna obraziła taksówkarza, ten miał ją spryskać gazem. Oboje zawiadomili policję
Trójmiasto
Deszczowa noc, Kraków
Noc z opadami, ale i przejaśnieniami
METEO
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Skontrolowali drifterów, zatrzymali im prawa jazdy
WARSZAWA
The Eurofighter Typhoon display team flies over the skies of Fairford in Gloucestershire
Brytyjskie myśliwce nad Polską. Będą "przeciwdziałać zagrożeniom"
Polska
20 min
pani, której powódz zniszczyła mieszkanie
"Lodówkę wbiło na szafki, słoiki z kuchni były w salonie. Noo, balkonu też nie ma"
TVN24+ Originals
imageTitle
"Dlaczego została wykluczona Rosja, a Izrael nie?"
EUROSPORT
SKRAJNY-GRANAT
Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta spadł ze szlaku
Kraków
Panorama współczesnego Pekinu
"Polski drób wraca na chiński rynek". Jest porozumienie
BIZNES
Warszawa Centralna
Osiem dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
WARSZAWA
forum-1037485565
Amerykańscy obserwatorzy na manewrach Zapad-2025. "Kto by pomyślał?"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica