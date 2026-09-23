Polska Konfederacja goni PiS. Najnowszy sondaż partyjny Oprac. Kuba Koprzywa |

Kidawa-Błońska o słowach Czarnka. "Politycy przede wszystkim powinni budować" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,9 procent - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rz" w dniach 18 i 19 września tego roku na grupie 1070 respondentów. To wynik o 2,8 punktu procentowego lepszy niż w badaniu z ubiegłego miesiąca.

Konfederacja goni PiS w najnowszym sondażu

Na PiS zagłosowałoby 17,3 procent pytanych. W sierpniu taki zamiar deklarowało o 0,8 punktu procentowego więcej uczestników badania.

Niewiele gorszy wynik odnotowuje Konfederacja z wynikiem 15,3 procent, czyli o 2,1 punktu procentowego więcej niż w zeszłym miesiącu.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" - wrzesień 2026

Jak czytamy w "Rz", rośnie poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej. Zagłosowałby na nią co dziesiąty ankietowany. To poprawa o 1,2 punktu procentowego w stosunku do wyniku sierpniowego. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (7,7 procent, w poprzednim badaniu 6,6 procent) oraz ugrupowanie Mateusza Morawieckiego z podobnym jak przed miesiącem wynikiem 6,4 procent.

Pod progiem wyborczym znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,4 procent i Partia Razem (3,1 procent). Polska 2050 w zasadzie przestaje mieć jakichkolwiek wyborców - chce na nią głosować zaledwie 0,2 procent respondentów - czytamy w "Rz".