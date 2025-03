Dziś poznamy laureatów Nagrody Mariusza Waltera

Bożena Walter: ta nagroda była takim podziękowaniem od niego, od Mariusza Źródło: TVN24

W piątek wieczorem na uroczystej gali w muzeum POLIN ogłoszeni zostaną laureaci Nagrody Mariusza Waltera. Wyróżnienie to jest "wskazaniem kierunku, w którym polskie media powinny się rozwijać i jakie wartości reprezentować". Wśród nominowanych są Jakub Sobieniowski z "Faktów" TVN oraz dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek.

Transmisja gali od godziny 21 w TVN24 i TVN24 GO.

W piątek wieczorem w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się uroczysta gala wręczenia Nagrody Mariusza Waltera w kategoriach: Osobowość Medialna Roku (Nagroda Główna), Wydarzenie Medialne Roku, Nowy Głos w Mediach i Sport w Mediach. Przyznana zostanie także Nagroda Specjalna.

Nagroda Mariusza Waltera skierowana jest do ludzi mediów, którzy wyróżniali się w 2024 roku kreatywnością, odwagą, świetnym warsztatem dziennikarskim połączonym z intuicją i wrażliwością społeczną.

Nominacje

Nominacje do Osobowości Medialnej Roku (Nagrody Głównej) otrzymali Karolina Lewicka z radia TOK FM, Jakub Sobieniowski, dziennikarz "Faktów" TVN oraz Agnieszka Szydłowska, dyrektorka Radiowej Trójki.

W kategorii Wydarzenie Medialne Roku nominowani zostali Paweł Figurski i Patryk Słowik, dziennikarze Wirtualnej Polski, za cykl publikacji o ministrze nauki Dariuszu Wieczorku, Renata Kim za cykl artykułów o Collegium Humanum w "Newsweek Polska" oraz Piotr Świerczek za cykl materiałów i reportaży wokół badania katastrofy smoleńskiej. W "Czarno na białym" w TVN24 ukazały się m.in. "Siła kłamstwa" czy "Siła faktów".

Nominowani w kategorii Nowy Głos w Mediach to: Sylwia Czubkowska, współtwórczyni podcastu Techstorie w Radiu TOK FM, Krzysztof Jakubowski, Agnieszka Mazuś i Krzysztof Wiejak z portalu JawnyLublin.pl oraz Maciej Okraszewski, twórca podcastu Dział Zagraniczny.

W kategorii Sport w Mediach nominowani zostali: Juliusz Ćwieluch, dziennikarz tygodnika "Polityka", za podcast Rowery, nie bajki, Daria Kabała-Malarz, dziennikarka Canal+ Sport oraz Mirosław Żukowski, niezależny komentator wydarzeń sportowych.

Nagroda Specjalna

W 2025 roku zostanie po raz pierwszy przyznana Nagroda Specjalna Bożeny i Mariusza Walterów. Jest to wyróżnienie indywidualne, przyznane przez inicjatorkę i fundatorkę nagród, za całokształt pracy dziennikarskiej. W tym wypadku o wyborze laureata nie decyduje Kapituła.

Zwyciężczynie i zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymają statuetkę wykonaną przez jednego z najbardziej utalentowanych polskich rzeźbiarzy Tomasza Górnickiego oraz nagrodę pieniężną. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Fundacja im. Bożeny i Mariusza Walterów. Patronem medialnym nagrody jest TVN Warner Bros. Discovery.

Nagroda Mariusza Waltera

Nagroda Mariusza Waltera została stworzona przez Fundację im. Bożeny i Mariusza Walterów pod koniec 2023 roku. Piątkowe rozdanie będzie drugim takim wydarzeniem, ale po raz pierwszy pojawi się Nagroda Specjalna.

Jak czytamy na stronie internetowej Nagrody Mariusza Waltera, ma ona "trafiać do wyróżniających się ludzi mediów i autorów ciekawych inicjatyw, które wyznaczają kierunek, w którym polskie media powinny się rozwijać i jakie wartości reprezentować. Promować postaci i treści, które cechuje wrażliwość społeczna, otwartość i uważność na człowieka, prawda, odwaga, intuicja, rzetelność i kreatywność. Wskazywać na oryginalne pomysły i wzorowy warsztat dziennikarski. To wyróżnienie zarówno dla tych, którzy mają doświadczenie medialne, ale także dla osób dopiero wkraczających na rynek mediów".

"To wyróżnienie zarówno dla tych, którzy mają duże doświadczenie medialne, ale także dla osób dopiero wchodzących na rynek mediów. Nagroda Mariusza Waltera to wskazanie kierunku, w którym polskie media powinny się rozwijać i jakie wartości reprezentować. To dostrzeżenie osób, których warto słuchać" - dodano.

O nominacjach oraz laureatkach i laureatach danej kategorii zadecydowała Kapituła w składzie: Andrzej Andrysiak, Edwin Bendyk, Andrzej Bobiński, Kamil Dziubka, Sylwia Gregorczyk-Abram, Jerzy Jurecki, Grzegorz Kalinowski, Michał Kołodziejczyk, Adam Małysz, Adam Pieczyński, Hanna Rydlewska, Joanna Solska, Agata Szczęśniak, Mariusz Szczygieł, Bożena Walter, Jacek Wasilewski, Paulina Wilk.

Kandydatury zgłaszane są przez członków Kapituły, a podczas obrad spośród zgłoszeń wybierani są nominowani – po 3 w każdej kategorii.