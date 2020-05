"Nikt nie uczynił więcej, by wyeliminować plagę antysemityzmu". Naczelny rabin Polski o Janie Pawle II

Żaden inny papież nie uczynił więcej, by uleczyć bolesne rany, a nikt w historii nie uczynił więcej, by skutecznie wyeliminować plagę antysemityzmu - podkreśla naczelny rabin Polski Michael Schudrich. 18 maja przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły.

"W tym roku setnej rocznicy jego narodzin szczególnie pamiętamy, jak głęboki wpływ wywarł on na świat jako całość, a dla nas zwłaszcza na chrześcijańsko-żydowskie pojednanie i dialog. Papież Jan Paweł II uosabiał fundamentalną postawę wzajemnego szacunku i respektowania każdej istoty ludzkiej jako tworu Bożego. Żaden inny papież nie uczynił więcej, by uleczyć bolesne rany, a nikt w historii nie uczynił więcej, by skutecznie wyeliminować plagę antysemityzmu" - napisał rabin Schudrich.

"Wspólne błogosławieństwo i natchnienie"

"Uznanie cierpienia narodu żydowskiego podczas jego wizyty w Auschwitz, uznanie państwa Izrael i jego centralnej roli dla żydowskiego życia i wiary oraz prośba o wybaczenie chrześcijańskich prześladowań Żydów w toku dziejów, dają świadectwo jego głębokim oczekiwaniom związanym ze stosunkami chrześcijańsko-żydowskimi. Papież dał wyraz swemu niezmiennemu pragnieniu, by nie tylko naprawić to, co zostało złamane, ale by 'pogłębić lojalny i przyjazny dialog, z poszanowaniem wzajemnych przekonań, biorąc za podstawę, jako wielkie duchowe dziedzictwo, te elementy objawienia, które mamy wspólne'" – podkreślił.