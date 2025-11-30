"Na stole leżały trzy scenariusze". Kulisy decyzji Nawrockiego

Nawrocki nie spotka się z Orbanem. Zalewska: na stole leżały trzy scenariusze Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu - poinformował w niedzielę szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zaznaczył, że stało się tak w związku ze zrealizowaną przez premiera Węgier Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem. Węgierski premier spotkał się w piątek w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Trzy scenariusze

Za kulisy tej decyzji zajrzała dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

- Ta decyzja nie zapadła od razu. Były narady, były spotkania prezydenta z jego najbliższymi doradcami i współpracownikami. Na początku leżały na stole trzy scenariusze - mówiła w programie "W kuluarach" w TVN24.

Pierwszy:

Nic się nie zmienia, trochę to bagatelizujmy, wiadomo, że Orban lata na Kreml, spotyka się z prezydentem Putinem.

Drugi scenariusz był taki:

Odwołujemy wizytę całkowicie, czyli mówiąc krótko: Karol Nawrocki w ogóle nie leci do Budapesztu.

Wygrała opcja trzecia, "kompromisowa", czyli:

Prezydent weźmie udział w spotkaniu prezydentów, ale na drugi dzień już nie zostaje i nie spotka się ani z prezydentem Węgier osobno, ani z premierem Orbanem.

Zalewska dopytywała za politycznymi kulisami, skąd taka decyzja. - Usłyszałam, że Orban nie dał wyboru Karolowi Nawrockiemu - powiedziała dziennikarka.

Podkreśliła, że spotkanie Orbana z Putinem dotyczyło gazu, energetyki i oczywiście wojny w Ukrainie.

- Dzisiaj jesteśmy w kluczowym momencie, jeśli chodzi o rozmowy pokojowe - zwróciła uwagę i dodała, że "w obecnej sytuacji, takie zdjęcie Karola Nawrockiego z Orbanem byłoby bardzo trudne do wytłumaczenia".

"To dość przełomowe"

W ocenie Piotra Kraśko to "dość przełomowe w historii polskiej prawicy". Dziennikarz zwrócił uwagę, że "przez wszystkie lata, nawet kiedy trwała już wojna w Ukrainie, nigdy PiS nie wypierał się relacji z Viktorem Orbanem".

Przywołał pamiętne słowa Jarosława Kaczyńskiego, że "będziemy mieli Budapeszt w Warszawie", które - jak stwierdził - "wciąż gdzieś są w głowach polityków" PiS.

- Nigdy Andrzej Duda nie wycofał się z jakiegoś rodzaju poparcia, a przynajmniej akceptacji, dla Viktora Orbana. To się nie zdarzało po prawej stronie polskiej sceny politycznej, żeby jeden z jej liderów powiedział: nie, to jest o krok za daleko - stwierdził Kraśko, podkreślając, że nie było to przecież pierwsze spotkanie Orbana z Putinem.

