"Myślałem, że gorzej już być nie może". Trzy problemy sztabu Nawrockiego

"Podcast polityczny". Nawrocki i ujawniony dokument o dożywotniej opiece nad panem Jerzym

- Myślałem, że po tym jak ujawniono, że Karol nie zapłacił 120 tysięcy za kawalerkę, gorzej już być nie może - powiedział autorom "Podcastu Politycznego" jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. W najnowszym odcinku Arleta Zalewska i Konrad Piasecki rozmawiali też o tym, komu w partii Jarosława Kaczyńskiego może zależeć na osłabieniu swojego kandydata. Sztab Nawrockiego - stwierdziła Zalewska - mierzy się teraz z trzema kluczowymi problemami.

W piątek autorzy "Podcastu politycznego" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki rozmawiali o ujawnionym rano przez portal Interia dokumencie, który potwierdza, że Karol Nawrocki w porozumieniu z panem Jerzym zobowiązał się do dożywotniej opieki nad seniorem.

- Wybraliście osobę, która kłamie - wykrzykiwał na sejmowym korytarzu do Jarosława Kaczyńskiego poseł Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, pokazując prezesowi PiS-u ujawniony dziś rano dokument. Między politykami wywiązała się awantura. Posłanka PiS: - Wy kłamiecie każdego dnia, koalicja oszustów.

Na ten jeden poranek kampania wyborcza przeniosła się do Sejmu. Dlatego tam w kuluarach autorzy "Podcastu Politycznego" pytali polityków PiS-u o nowe informacje dotyczące ich kandydata

Ich rozmówcy przyznali, że byli pewni, że to albo fake albo że to "kończy kampanie Nawrockiego". Nie ma jednak żadnych dowodów, że dokument został sfałszowany, do tego nikt ze sztabu Karola Nawrockiego dotąd nie podważył jego wiarygodności. - Myślałem, że po tym jak ujawniono, że Karol nie zapłacił 120 tysięcy za kawalerkę, gorzej już być nie może - ujawnił dziennikarzom jeden z polityków PiS.

Trzy kluczowe problemy sztabu Nawrockiego

Paraliż kampanii wyborczej, strata wiarygodności w umiarkowanym i niezdecydowanym elektoracie oraz konflikt ze Sławomirem Mentzenem - według Zalewskiej to trzy kluczowe problemy, z którymi mierzy się dziś sztab PiS-u.

Dziennikarka wskazuje, że "plan był prosty". Przekazanie kawalerki na cel charytatywny "ma uciąć temat". Kandydat PiS o swojej decyzji poinformował w środę.

"Tyle że każdy dzień przynosi nowe informacje, z których politycy PiS-u muszą się tłumaczyć. A co uniemożliwia prowadzenie normalnej kampanii wyborczej, bo nazwisko Nawrocki pojawia się wyłącznie w kontekście kawalerki. Do tego chaos komunikacyjny i różne wersje zakupu kawalerki i pomocy panu Jerzemu powodują, że w umiarkowanym elektoracie Nawrocki nie zyskuje, a wręcz przeciwnie może tracić wiarygodność" - wskazuje autorka "Podcastu Politycznego".

W jej ocenie "największym problemem dla sztabu jest dziś naprawienie relacji z kandydatem Konfederacji i jego wyborcami, bez których kandydat PiS-u wyborów nie wygra".

Ujawniony dokument. "Uzasadniali to na plus dla Nawrockiego"

- Ten dokument datowany jest na 10 sierpnia 2021 roku. To data bardzo ważna, bo zaledwie kilkanaście dni wcześniej, czyli 23 lipca tego samego roku Nawrocki zostaje prezesem Instytutu Pamięci Narodowej - przypomina Zalewska.

Piasecki zapytał, czy "mamy pewność, że to jest prawdziwy dokument" i stwierdził, że Nawrocki może "wyjść i powiedzieć, że to jest fałszywka". Jak wynika z nieoficjalnych informacji Zalewskiej część sztabowców Karola Nawrockiego co najmniej od kilku dni wiedziała, że taki dokument istnieje.

- Rozmawiając o tej sprawie w ostatnich dniach z politykami PiS-u, słyszałam o tym dokumencie (...). Nie wiem, czy oni go widzieli, czy tylko o nim słyszeli, ale podawali datę 2021 roku, że taka umowa między panem Jerzym a Karolem Nawrockim została podpisana - ujawniła Zalewska.

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki

"To mogło wyciec z Prawa i Sprawiedliwości"

Piasecki stwierdził, że "raczej narracja sztabu PiS będzie dotyczyła tego, skąd wyciekł". Według niego pismo uderza najmocniej w wiarygodność poprzednich tłumaczeń polityków PiS. Przypomniał między innymi o wtorkowej konferencji polityków PiS, podczas której były minister edukacji Przemysław Czarnek, zaprzeczył, żeby Nawrocki miał zobowiązać się do dożywotniej pomocy panu Jerzemu.

Zalewska przewidywała, że politycy PiS "będą szli w narrację, że ta pomoc była do roku 2021, czyli do podpisania tego oświadczenia". - Problem polega na tym, że on się zobowiązuje do tej pomocy dożywotnio - powiedziała.

Zdaniem Piaseckiego politycy PiS będą przekonywać, że to "prawdziwy dokument, który Karol Nawrocki złożył w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i że największym skandalem w tej historii jest to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego takim dokumentem się posługuje, taki dokument pokazuje mediom".

Zapytał następnie Zalewską, czy ten dokument faktycznie mógł wyciec od służb. - Znając polską politykę i sytuację w Prawie i Sprawiedliwości mogłabym myśleć, że to mogło wyciec z Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest moja tylko i wyłącznie intuicja - odpowiedziała.

Zalewska: to mogło wyciec z Prawa i Sprawiedliwości

Czy sztab Nawrockiego ma coś na Trzaskowskiego?

Zalewska przekazała, że sprawa z kawalerką Nawrockiego "absolutnie rezonuje w tej kampanii i w jakiejś formie dotarła do wyborców". - Poczekam na rozwój, ale uważam, że to może być sprawa, która będzie demobilizować część elektoratu, na który liczył - szczególnie w drugiej turze - Karol Nawrocki - wyjaśniła.

Piasecki ocenił, że PiS "nigdy nie wahało się i nigdy nie oszczędzało swojego głównego rywala w takiej czarnej, negatywnej i bardzo ofensywnej kampanii". - A tutaj mam wrażenie, że do tej pory PiS nie sięga po ten arsenał - stwierdził.

Jak dodał, "nie wierzy, żeby PiS czegoś nie zgromadził".

- Gra na haki w kampanii wyborczej zawsze jest ryzykowna. Szczególnie że Karol Nawrocki do tej pory - i taka była taktyka co najmniej do pierwszej tury - miał budować swój wizerunek jako taki polityk ponad sporami - oceniła Zalewska.

Jej zdaniem "decyzja ostatecznie zapadnie w nocy na ulicy Nowogrodzkiej, w wieczór wyborczy". - Tam zapadnie decyzja, (...) czy będą strzelać z każdej armaty, czy to będzie taktyka bardziej przemyślana - powiedziała.