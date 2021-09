Rau: jeśli Wielka Brytania chce działać globalnie, powinna zacząć od Europy

Minister ocenił, że pandemia COVID-19 "testuje" zachodnią jedność i przywództwo "w kontekście światowym". - To i brexit testuje naszą jedność i przywództwo, co zachęca Chiny i Rosję do bardziej asertywnych, wręcz agresywnych działań - ocenił. Nawiązał tu między innymi do brutalnego tłumienia protestów na Białorusi przez prezydenta Alaksandra Łukaszenkę przy wsparciu Rosji.