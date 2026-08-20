Polska MSZ wezwało ambasadora Izraela. Chodzi o sprawę śmierci wolontariusza Damiana Sobola Oprac. Justyna Sochacka |

"Jechał nieść dzieciom chleb". Zginął "za dobre serce" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Izraelska prokuratura ogłosiła w środę decyzję o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania w sprawie ostrzału konwoju wolontariuszy z World Central Kitchen w Strefie Gazy.

W czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że resort przyjmuje tę informację "z dużym rozczarowaniem".

Resort poinformował, że w związku z tą decyzją do MSZ został wezwany ambasador Izraela w Warszawie. "Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowych działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu oraz wyraziła oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy" - czytamy w oświadczeniu MSZ.

Według resortu, "okoliczności, w których doszło do tragedii w 2024 r., powinny być wyjaśnione do końca". Dodano, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych "nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności". "Rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie" - napisało MSZ.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z dużym rozczarowaniem przyjmuje przekazaną w dniu 19 sierpnia 2026 r informację o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania w sprawie ostrzału konwoju wolontariuszy z organizacji humanitarnej World Central Kitchen 1 kwietnia 2024… — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 20, 2026 Rozwiń

Śledztwo w sprawie śmierci Polaka

Podczas ataku na konwój zginęło siedmiu wolontariuszy. Oprócz Polaka, Damiana Sobola, wśród ofiar śmiertelnych byli także obywatele Wielkiej Brytanii, Australijka, jedna osoba z obywatelstwem amerykańskim i kanadyjskim oraz palestyński kierowca.

2 kwietnia 2024 roku prokuratura w Przemyślu wszczęła śledztwo dotyczące zabójstwa Sobola w Strefie Gazy w wyniku ataku sił zbrojnych Izraela z użyciem materiałów wybuchowych. W kwietniu prokuratura przedłużyła śledztwo do 2 października i informowała, że czeka na realizację wniosków o międzynarodową pomoc prawną ze strony USA i Izraela.