Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

MSZ o sytuacji Polaków w Wenezueli: skontaktowaliśmy się ze wszystkimi

Wenezuela, Caracas
Wybuchy w stolicy Wenezueli
Źródło: Reuters
Placówka dyplomatyczna w Wenezueli skontaktowała się z 11 Polakami zarejestrowanymi w systemie Odyseusz - przekazał rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór po doniesieniach o eksplozjach w Caracas. Jak dodał, "nie ma informacji, żeby ktokolwiek" potrzebował wsparcia.

Przed południem rzecznik MSZ Maciej Wewiór wystąpił w konferencji prasowej. Podkreślił, że placówka w Caracas "cały czas weryfikuje liczbę polskich obywateli", którzy przebywają na terenie Wenezueli. We wcześniejszym komunikacie MSZ prasowym podkreślono, że większość tych osób przebywa w tym kraju długoterminowo.

- Na dzisiaj rano zarejestrowanych w systemie Odyseusz było 11 Polaków. Nasza placówka skontaktowała się oczywiście ze wszystkimi. Już wiemy, że część z tych osób zrezygnowała z wyjazdu, ale zarejestrowała się wcześniej - mówił Wewiór.

Oświadczył też, że "nie mamy informacji, żeby ktokolwiek z naszych obywateli potrzebował wsparcia". - Placówka (dyplomatyczna) i jej pracownicy również są bezpieczni - dodał. 

MSZ apeluje do Polaków w Wenezueli

W komunikacie resortu spraw zagranicznych poproszono, aby osoby niezarejestrowane w systemie Odyseusz kontaktowały się z ambasadą pod numerem: +58 412 262 21 65 oraz adresem mailowym: caracas.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

Wewiór ponowił apel - Teraz będzie czas niepewności w Wenezueli. Osoby, które się nie zarejestrowały (w systemie Odyseusz - red.) bardzo prosimy o zrobienie tego i o skontaktowanie się z naszą placówką - podkreślił w trakcie konferencji prasowej i poprosił przebywających w Wenezueli o "zachowanie szczególnej ostrożności".

>>> Rejestracji w systemie Odyseusz można dokonać bezpośrednio na stronie MSZ. 

Wcześniej Wewiór przekazał, że resort wysłał alert bezpieczeństwa na polskie numery zalogowane w sieci w Wenezueli. "Apelujemy o pozostawanie w bezpiecznych miejscach i unikanie niepotrzebnego ryzyka" - zaznaczył rzecznik w mediach społecznościowych.

Rzecznik MSZ: placówka dyplomatyczna w Wenezueli jest bezpieczna

Wewiór ocenił, że wydarzenia minionej nocy "nie są zaskoczeniem dla nikogo". - My wydawaliśmy takie ostrzeżenia (dla podróżujących - red.) już od ponad dwóch miesięcy. Nasza placówka na miejscu była w kontakcie z polskimi obywatelami - zauważył rzecznik resortu. 

Poinformował, że w ambasadzie pracują trzy osoby. - Przygotowywali się do takiego rozwoju sytuacji już od kilku miesięcy tak naprawdę, więc to nie jest dla nich zaskoczenie - kontynuował.

Jak dodał, ambasada będzie nadal pracować. - Pod koniec zeszłego roku w MSZ-cie powołaliśmy grupę roboczą, która monitorowała na bieżąco rozwój wydarzeń. I cały czas byliśmy w kontakcie z naszą placówką, obserwowaliśmy działania obu aktorów: Stanów Zjednoczonych i Wenezueli. Na teraz nie ma potrzeby, żeby podejmować jakiekolwiek ruchy dotyczące naszej placówki - przekazał.

Rzecznik był pytany również o ewentualną ewakuację Polaków z Wenezueli. - Jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze, na teraz nie ma takiej potrzeby, nawet nie ma konieczności rozważania takiego scenariusza - powiedział.

Wewiór pytany, czy MSZ odniesie się do ataku przeprowadzonego przez USA, odpowiedział: Nie będziemy w mediach oceniać, dywagować, dyskutować o ruchach naszego sojusznika. Naszym priorytetem są nasi obywatele.

Maciej Wewiór
Rzecznik MSZ zaapelował do Polaków w Wenezueli o "zachowanie szczególnej ostrożności"
Źródło: TVN24

Tusk: w Wenezueli przebywa 11 obywateli Polski

Do sytuacji w Wenezueli odniósł się także premier Donald Tusk, w trakcie posiedzenia sztabu kryzysowego w związku z sytuacją pogodową w Polsce. - Miałem nadzieję, że rok 2026 nie będzie jakoś wyraźnie ciekawszy niż ten, który minął, ale pierwsze dni to jest rzeczywiście bardzo mocne uderzenie - skomentował. 

- Jeszcze przyjdzie czas na analizę, jak to będzie wpływało na sytuację w naszym regionie. W dzisiejszych czasach takie masywne zdarzenia jak dzisiejszy atak sił amerykańskich oddziałują na cały świat, więc będziemy reagować i przygotowywać się do tej nowej sytuacji - kontynuował. 

Tusk przekazał, że posiada informację o 11 obywatelach Polski przebywających w Wenezueli. - Wyjechali mimo wielokrotnych ostrzeżeń ministra spraw zagranicznych, aby nie odwiedzać tego kraju w związku z sytuacją i wewnętrzną i i właśnie ewentualnym konfliktem - podkreślił szef rządu. 

Tusk oświadczył, że placówka dyplomatyczna w Caracas "jest na razie bezpieczna" i "w związku z atakiem nic się (na jej terenie - red.) nie wydarzyło". Zapowiedział, że rząd będzie monitorował sytuację. 

Tusk: w Wenezueli przebywa 11 obywateli Polski
Źródło: TVN24

"Polska placówka w Caracas jest bezpieczna. Polskie służby pracują na pełnych obrotach. Osoby niezarejestrowane w Odyseuszu prosimy o pilny kontakt z placówką" - przekazał z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka

Eksplozje w Wenezueli

W stolicy Wenezueli, Caracas, odnotowano w sobotę nad ranem głośne eksplozje, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty - poinformowały światowe agencje prasowe.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać wybuchy w stolicy kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa

Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa

Świat
"To jest główny powód, dla którego Amerykanie muszą zadziałać w tym rejonie"

"To jest główny powód, dla którego Amerykanie muszą zadziałać w tym rejonie"

Świat

Władze Wenezueli oskarżyły o nie USA. Ataki potwierdził później prezydent Donald Trump. Poinformował też, że prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został pojmany wraz ze swoją żoną i wywiezieni z kraju. Amerykański przywódca zapowiedział konferencję prasową o godzinie 17 czasu polskiego w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.

OGLĄDAJ: "Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
epa12622315

"Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WYDANIE SPECJALNE

epa12622315
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters / Forum

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychUSAWenezuelaDonald TrumpNicolas Maduro
Czytaj także:
Śnieg, Koszalin
Czerwone ostrzeżenia IMGW. Tam zima będzie niebezpieczna
METEO
Konkret24. Dezinformacja. W 2026 roku "może się dziać niewyobrażalne"
"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku
Michał Istel
Donald Trump
Trump: Maduro i jego żona pojmani. Prokurator generalna: Zostali oskarżeni. Spotka ich pełen gniew
Świat
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci
WARSZAWA
imageTitle
"Miotła" Papszuna ruszyła pełną parą. Legia pożegnała utytułowanego bramkarza
EUROSPORT
Air India
Pilot wyprowadzony z samolotu pod wpływem alkoholu
BIZNES
Donald Trump
"Brzmiał na zmęczonego". Rozmowa z Trumpem chwilę po operacji trwała 50 sekund
Świat
Ludzie składają kwiaty i oddają hołd ofiarom w pobliżu baru, w którym doszło do pożaru (Crans-Montana, 2 stycznia)
Zginęli w płomieniach w sylwestrową noc. Zidentyfikowano cztery ofiary
Świat
shutterstock_516043921
Lawiny we Włoszech. Nie żyją trzy osoby
METEO
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko
WARSZAWA
kebab shutterstock_283796651
Handlowali mięsem na kebab i prali brudne pieniądze
Seryjny podpalacz w rękach policji
"Po podpaleniach czuł ulgę i odprężenie"
Kielce
Kierował mimo dwóch sądowych dożywotnich zakazów
Dwa razy dostał w sądzie dożywotni zakaz jazdy. I wsiadł za kierownicę
Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady (zdj. ilustracyjne)
Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku
WARSZAWA
imageTitle
"Nie oglądam takich rzeczy". Świątek sceptyczna wobec "Bitwy Płci"
EUROSPORT
Norwegia
Prawie każdy nowy samochód w tym europejskim kraju to elektryk
BIZNES
imageTitle
Chcą wojnę domową zakończyć na boisku. "Piłka nożna może zmieniać świat"
EUROSPORT
Odpalili fajerwerki i okradli sklep
Odpalili w sklepie fajerwerki i ukradli kontroler do gier
Szczecin
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii. Kilkadziesiąt budynków bez wody
WARSZAWA
imageTitle
Polski piłkarz nie wrócił do klubu. "Chce wymusić odejście"
EUROSPORT
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Wielęcinie
Auto dachowało, w środku dwoje pijanych. Twierdzili, że kierowała "nieznana im osoba"
WARSZAWA
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
Centra danych pochłoną rekordowe ilości wody. Alarmujące dane
BIZNES
Policja zabezpieczyła balony (zdjęcie ilustracyjne)
Dziewczynka bawiła się w hamaku, nie żyje. Akt oskarżenia
Białystok
Zima, dosypie śniegu
Gdzie jest burza? Tu mocno sypało
METEO
Morskie Oko
Trudne warunki w Tatrach i Karkonoszach, zamknięte szlaki
Wrocław
Pożar w Caracas po serii eksplozji
"W powietrzu unosi się zapach po wybuchach". Relacja polskiej dziennikarki z Caracas
Świat
Kierowca miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu
Auto na słupkach znaków drogowych, kierowca pijany
Lublin
imageTitle
Tajemnica znikających wiązań austriackich skoczków. Norwegowie wietrzą aferę
EUROSPORT
Sytuacja baryczna w Europie
Pół metra śniegu, arktyczny mróz. Najnowsze wyliczenia modeli
METEO
Donald Trump
"Transakcja zostaje niniejszym zakazana". Trump blokuje umowę dotyczącą chipów
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica