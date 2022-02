Strażacy zbierali złom, żeby kupić nowy wóz bojowy. Złodzieje okradli ich trzy razy

Zatrzymano dwóch z trzech podejrzanych o kradzież w Mostkach

Sprawą zajęli się funkcjonariusze ze Świebodzina. Na nagraniu z monitoringu widać jak sprawcy podjeżdżają autem dostawczym, a potem jak gdyby nigdy nic zabierają co cenniejsze elementy. Jak podaje policja, za pierwszą kradzież odpowiada mężczyzna, którego danych jeszcze nie ustalono. Z kolei w ostatnich dwóch zdarzeniach uczestniczyło od dwóch do trzech mężczyzn. I w tym przypadku udało się ująć dwie osoby. - Jeszcze w ubiegłym tygodniu świebodzińscy policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali dwóch z trzech sprawców, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży. To 46- i 45-latek z gminy Zielona Góra. Co do trzeciego mężczyzny, to jego personalia są znane policjantom. Trwają poszukiwania 39-latka, który jest mieszkańcem tej samej gminy - mówi Ruciński.