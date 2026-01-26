Minister Żurek skomentował nagranie z samochodu. "Ocena należy do policji"

Konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Źródło: TVN24

Program "Duży w Maluchu" ma określoną formułę. Jak czytamy w jego opisie, "prowadzący rozmawia ze znanymi i lubianymi osobami w czasie przejażdżki Fiatem 126". W opublikowanym w sobotę odcinku gościem był minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Najpierw jechał autem jako pasażer, a później jako kierowca.

Minister Żurek: ja jeżdżę bezpiecznie

Pod koniec nagrania z YouTube samochód prowadzi Żurek. W pewnym momencie widzimy, jak rozgląda się i wykonuje manewr skrętu. Przednia kamera zarejestrowała, że auto przejeżdża przez przejście dla pieszych, gdy po lewej stronie na pasy wchodzi kobieta. Prowadzący mówi: "Proszę uważać. Przejechał pan prawie po tej pani".

- Nie, no gdzie, ta pani była jeszcze daleko od nas. Proszę mi wierzyć, że naprawdę jeżdżę bardzo bezpiecznie. Musimy uważać rzeczywiście, bo jak ktoś wchodzi na pasy, to musimy pilnować się bardzo - odparł minister. Zaznaczył, że "jak patrzy wstecz, to chyba nie miał żadnego wypadku" ani "zdarzenia na drodze, jak to mówią".

Żurek: ocena należy do policji

W poniedziałek Waldemar Żurek skomentował tę sytuację w mediach społecznościowych.

"Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do Policji. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" - napisał minister.

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do Policji.



Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.



Ministerstwo Sprawiedliwości, do którego zwróciliśmy się z prośbą o komentarz, odesłało nas do wpisu ministra Żurka.

Zgodnie z art. 13 pkt 1a Prawa o ruchu drogowym, pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu zaś to wykroczenie, za które grozi 15 punktów karnych i 1500 złotych mandatu.

W poniedziałek minister Żurek miał konferencję dotyczącą śmiertelnych wypadków na polskich drogach.

