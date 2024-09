Cztery zmiany, w tym ta "najważniejsza". Minister finansów o budżecie na 2025 rok

Domański: budżet jest przygotowany na finansowanie odbudowy po powodzi

- Pieniądze absolutnie są, budżet państwa jest przygotowany do tego, aby finansować odbudowę, finansować usuwanie skutków powodzi. Przypomnę, że w budżecie na rok 2024 już teraz mamy zabezpieczone dwa miliardy złotych i jesteśmy gotowi do tego, aby tę kwotę jeszcze zwiększać - powiedział.

- Do tego, zgodnie z przyjętymi wczoraj zmianami w ustawie budżetowej na rok 2025, zwiększeniu uległa specjalna rezerwa, która służy właśnie do finansowania usuwania skutków powodzi czy też zapobiegania klęskom żywiołowym. Ona wzrosła do kwoty trzech miliardów 191 milionów złotych, (..). Do tego jeszcze 738 milionów złotych, które wspólnie ze stroną samorządową będziemy chcieli przekierować ze specjalnej rezerwy właśnie do tych regionów, które zostały dotknięte powodzią - kontynuował. Dodał, że oprócz tego są jeszcze pieniądze unijne, a także pieniądze z projektu z udziałem Banku Światowego, które mają pozwolić na odbudowę zniszczonej infrastruktury.