Minister: po detonacji ładunku przejechało tam dziewięć pociągów

Klimczak o dywersji na kolei: pierwotny plan zamachowców się nie udał

Premier Donald Tusk, udzielając informacji Sejmowi na temat aktów dywersji na kolejowej linii między Warszawą i Lublinem, poinformował, że sprawcami są dwie osoby z obywatelstwem ukraińskim, które uciekły na Białoruś.

W "Faktach po Faktach" w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił, że po tym, jak dywersanci zdetonowali ładunek wybuchowy pod torami w miejscowości Mika na Mazowszu, po miejscu tym przejechało dziewięć pociągów "o łącznej wadze ponad 13 tysięcy ton, które dopiero rozbiły ten uszkodzony fragment toru".

Uzupełnił, że dziesiąty pociąg, tym razem Kolei Mazowieckich, zatrzymał się w tym miejscu. - Z kamer na pociągach, kiedy dziewiąty pociąg Intercity przejeżdżał i wyczuł nierówność na torze, (to) według tego obrazu, który się tam znajdował, jeszcze fragment istniał - mówił.

- Z informacji, którymi ja dysponuję, Intercity jako dziewiąty pociąg jeszcze przejechał po fragmencie toru, który był uszkodzony, ale jeszcze był w linii toru - doprecyzował minister.

Klimczak został też zapytany, jakie niebezpieczeństwo sprawiało założenie na torze obejmy w okolicy Puław. - Umieszczanie różnego rodzaju przedmiotów na torach, wokół urządzeń sterowania ruchem, to wszystko jest niebezpieczne, jest zabronione i surowo karane. Natomiast ten pierwotny plan zamachowców się nie udał, dlatego próbowali kolejnych sposobów. Na szczęście nie doszło do żadnej tragedii i na szczęście dzisiaj służby specjalne już wiedzą, kto do tego doprowadził - dodał minister.

Wskazał też, że państwo polskie "próbuje odzyskać te osoby", żeby "tu były osądzone i spędziły resztę życia w więzieniu".

