- To był rok pełen zmian i udowadniania tego, że trzeba i można szukać porozumienia wszędzie, gdzie tylko się da - ocenił marszałek Szymon Hołownia, podsumowując pierwszy rok obecnej kadencji Sejmu. Jak wskazał, uchwalone zostały ważne ustawy, z terenu Sejmu zniknęły barierki, a obywatele dostali możliwość udziału w internetowych konsultacjach projektów ustaw.

Podsumowując miniony rok Hołownia - we wpisie na platformie X - napisał, że był to czas uchwalania ważnych ustaw. Przywołał między innymi ustawę o refundacji in vitro, ustawę przewidujące podwyżki dla nauczycieli i budżetówki, specustawę powodziową oraz rozpoczęcie reformy finansów samorządowych. Zaznaczył, że procedowano także 12 ustaw, których projekty złożyła opozycja.