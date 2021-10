Migranci z Michałowa, w tym dzieci, wypychani za granicę. Radny Michałowa komentuje

Grupa migrantów, a wśród nich kobiety i dzieci, została odesłana na granicę z Białorusią. Jak podała rzeczniczka podlaskiej Straży Granicznej, zastosowano wobec nich "procedurę zgodnie z rozporządzeniem". - Było powiedziane, że to dzieci z Michałowa. My nie mamy z tym nic wspólnego – zwrócił uwagę radny Michałowa Bogusław Ostaszewski.

Migranci wywiezieni na granicę

Rzeczniczka Straży Granicznej potwierdziła, że wśród nich były kobiety i dzieci. Na pytanie, czy to oznacza, że zostali wywiezieni z powrotem na granicę, Zdanowicz odparła: - Tak, zostali doprowadzeni do linii granicy i teraz znajdują się na Białorusi.

Radny Michałowa: zaraz przyjdą mrozy, trzeba im pomóc

Do sprawy migrantów z Michałowa odniósł się radny miasta Bogusław Ostaszewski.

- Uważam, że każdy jest człowiekiem i jakaś godność powinna istnieć. Inaczej to wygląda, gdy chce uciec dorosły mężczyzna, a inaczej, gdy patrzymy na kobiety i dzieci - wskazał. - Nie wiem, jak to się skończy, ale obawiamy się tego, że zaraz przyjdą mrozy i tym ludziom jakoś trzeba pomóc - dodał.

- Było powiedziane, że to dzieci z Michałowa. My nie mamy z tym nic wspólnego, aczkolwiek dzieci powinny mieć godne warunki, a nie na zasadzie takiej, że znowu nie wiadomo, gdzie one są i gdzie będą - stwierdził radny.