Tomasz Grodzki o migrantach, w tym także dzieciach, odesłanych z Michałowa na Białoruś

Odesłanie migrantów, wśród których były dzieci, na Białoruś to według Tomasza Grodzkiego (KO) "sytuacja druzgocąca moralnie".- Nie mogłem spać tej nocy, jak widziałem te Bogu ducha winne małe dzieci - powiedział marszałek Senatu. Wskazywał, że "strzeżenie granicy to jest rzecz bezdyskusyjna, ale Polska w konstytucji szczególną opieką otacza dzieci".

Reporterzy TVN24 próbują ustalić, dokąd dokładnie zostali doprowadzeni: na przejście graniczne, do lasu, czy na teren konkretnej miejscowości . Straż Graniczna, powołując się na ograniczenie dostępu do informacji dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej, odmawia udzielenia szczegółowych informacji.

Grodzki o migrantach odesłanych z Michałowa na Białoruś

- Jestem tym oburzony - to za mało powiedzieć. Jestem tym wstrząśnięty - to za mało powiedzieć. Ja nie mogłem spać tej nocy, jak widziałem te Bogu ducha winne małe dzieci - powiedział. - Mam wnuczki, wielu z nas ma wnuki i wnuczki. Wyobraźmy sobie, w jaki sposób byśmy reagowali, gdyby taka krzywda tym niewinnym dzieciom się działa i moglibyśmy to obserwować - wskazywał. Jego zdaniem "to jest sytuacja druzgocąca moralnie".

Jak dodał, "Bogu ducha winne dzieci, paromiesięczne czy paroletnie, które na pewno nie zagrażają bezpieczeństwu kraju, skazujemy na poniewierkę i nie wiadomo na co, bo zostały wywiezione gdzieś do lasu na mróz, na ciemność". - Wyobraźmy sobie tę sytuację. To jest absolutnie nie do zaakceptowania, to idzie w świat i to wystawia nam jak najgorsze świadectwo - stwierdził Grodzki.