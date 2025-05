Nawrocki o tym, w jaki sposób płacił za mieszkanie panu Jerzemu Źródło: Rymanowski Live

Mnożą się kontrowersje nie tylko co do samego faktu posiadania drugiego mieszkania przez Karola Nawrockiego, ale także i sposobu, w jaki miał za nie zapłacić. Z najnowszych tłumaczeń kandydata PiS-u wynika, że kwotę 120 tysięcy spłacał przez kilkanaście lat. W związku z tym pojawiają się pewne rozbieżności z tym, co wcześniej w tej sprawie mówił poseł PiS Przemysław Czarnek.

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki - wbrew publicznie składanym deklaracjom - nie ma jednego mieszkania, tylko dwa. Kandydat PiS w poniedziałek potwierdził doniesienia Onetu.

Jedno z mieszkań miał otrzymać, jak twierdzi, w dowód wdzięczności za opiekę nad starszym mężczyzną - panem Jerzym. Ten jednak od ponad roku przebywa w domu opieki społecznej

Teraz Nawrocki tłumaczy sposób, w jaki miał zapłacić za to mieszkanie panu Jerzemu. Z tłumaczeń Nawrockiego wynika, że kwotę 120 tysięcy spłacał na przestrzeni kilkunastu lat.

Jak zwrócił uwagę reporter TVN24 Sebastian Napieraj, jego najnowsze wyjaśnienia w tej sprawie są rozbieżne z tym, co wcześniej na ten temat mówił Przemysław Czarnek z PiS.

To, w jaki sposób Karol Nawrocki zapłacił panu Jerzemu za mieszkanie, kandydat PiS-u na prezydenta tłumaczył w programie Bogdana Rymanowskiego "Rymanowski Live".

- Pojawiła się opcja wykupu mieszkania, pan Jerzy potrzebował środków finansowych. Ja mu je przekazałem na to, żeby opłacił swoje zaległości i dopełnił formalności w odniesieniu do wykupu mieszkania komunalnego. To było około 20 tysięcy złotych, w 2011 roku - mówił.

- Jest podpisana umowa przedwstępna sprzedaży, (...), i ona reguluje nasze zobowiązania względem siebie, odnosi się do ceny rynkowej 120 tysięcy złotych i jest pewną gwarancją, że te środki w konkretnej formule zostaną przekazane panu Jerzemu - mówił dalej Nawrocki.

Nawrocki: przekazanie całej kwoty byłoby zagrożeniem dla życia i zdrowia pana Jerzego

- Czyli formalnie przelał pan, czy przekazał, panu Jerzemu te 120 tysięcy złotych? - dopytywał prowadzący Bogdan Rymanowski. Nawrocki odparł, że "przekazanie całej kwoty 120 tysięcy złotych wówczas byłoby zagrożeniem dla jego życia i zdrowia".

Dodał przy tym, że "regulacja i kwoty pozostają pomiędzy partnerami umowy". - To są lata, w których ta kwota - na początku mocniej, potem mniej - jest spłacona w całości - przekonywał prezes IPN. - Niezależnie od tego, czy opiekowałem się Jerzym, (...) – opiekowałem się - czy nie, to mieszkanie nabyłem w sposób legalny, przekazując mu zgodnie z umową kupna-sprzedaży konkretne środki finansowe na przestrzeni 14 lat. To są lata 2011-2025 - stwierdził Nawrocki.

Nawrocki o okolicznościach, w jakich nabył mieszkanie od pana Jerzego Źródło: Rymanowski Live

"Prosta arytmetyka" Nawrockiego. "Około osiem tysięcy rocznie"

Prowadzący rozmowę dopytywał, czy Nawrocki przez te wszystkie lata płacił co miesiąc czynsz za to mieszkanie, a także rachunki za prąd i wodę.

- Wydaje mi się, że my kwotę rynkową 120 tysięcy złotych przekroczyliśmy już jakiś czas temu. Mówi o tym prosta arytmetyka. To jest 14 lat, czyli to jest około ośmiu tysięcy rocznie - tłumaczył.

Czarnek o sposobie zapłaty za mieszkanie

Wcześniej, krótko przed tłumaczeniem się Nawrockiego w programie Bogdana Rymanowskiego, na konferencji poświęconej tej sprawie wystąpili posłowie PiS-u, między innymi Przemysław Czarnek.

Oświadczył, że pan Jerzy od 2007 roku znajduje się pod opieką miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Dodał, że Nawrocki spotykał się z nim regularnie od 2008 roku i pomagał mu w jego bardzo trudnej sytuacji życiowej, "w chorobie i w słabościach".

Czarnek przytoczył też testament pana Jerzego, który został spisany przez niego samego w Gdańsku w 2011 roku: "Przekazuję mój dobytek w drodze testamentu Karolowi Nawrockiemu. Zaznaczam, że wydziedziczam swoją żonę i dzieci z racji braku kontaktu z wydziedziczonymi przez trzydzieści lat".

Jak relacjonował Czarnek, następnie pan Jerzy nabył 28-metrową kawalerkę za środki finansowe, które pożyczył mu na ten cel Nawrocki. Poseł dodał, że w 2012 roku pan Jerzy i Karol Nawrocki spotkali się i spisali oświadczenie, z którego wynika, że Nawrocki wraz z żoną Martą, znali stan techniczny mieszkania i zawarli umowę sprzedaży mieszkania, które należało do pana Jerzego Ż., za cenę wynoszącą 120 tysięcy złotych.

Czarnek o tym, co znajduje się w akcie notarialnym sprzedaży mieszkania, które nabył Karol Nawrocki Źródło: TVN24

Umowa sprzedaży miała zostać zawarta 6 marca 2017 roku za 120 tysięcy złotych. - W żadnym dokumencie urzędowym nie ma mowy o jakiejkolwiek darowiźnie. W żadnym dokumencie urzędowym nie ma jakiegokolwiek zobowiązania do opieki i nie ma żadnej mowy o tym, że mieszkanie jest nabyte z powodu przejęcia opieki nad panem Jerzym - mówił Czarnek. Dodał jednak, że to strony ustaliły dokładnie między sobą, w jaki sposób doszło do przekazania pieniędzy.

- Notariusz stwierdza przekazanie tych środków. A w jaki sposób do tego doszło, to strony ustaliły między sobą jak w każdej umowie sprzedaży - dodał poseł PiS.

Słowa Czarnka stoją jednak w sprzeczności z oświadczeniem rzeczniczki Nawrockiego, która mówiła, że "Karol Nawrocki przekazał panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc".

Czarnek ws. mieszkania Nawrockiego: w żadnym dokumencie nie ma zobowiązania do opieki Źródło: TVN24

"Nawrocki w pewnym sensie usmażył Czarnka"

Tłumaczenia Nawrockiego i Czarnka konfrontował na antenie TVN24 reporter Sebastian Napieraj. - Można powiedzieć, że Karol Nawrocki w pewnym sensie usmażył Przemysława Czarnka, który wcześniej go bronił, był dzisiaj jego mecenasem - skomentował.

Co o sposobie zapłaty za mieszkanie mówił Czarnek, a co Nawrocki. Analizuje reporter TVN24 Sebastian Napieraj Źródło: TVN24

Analizując wystąpienie Czarnka, zwracał uwagę, że z jego słów wynikało, że wspomniana kwota 120 tysięcy złotych została przekazana na podstawie aktu naturalnego. - Można by było odnieść wrażenie, że te 120 tysięcy złotych zostało zapłacone w momencie podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży w 2012 roku - mówił dalej dziennikarz.

