Ciało noworodka ukryte w szafie. Sąd Najwyższy uchylił wyrok dla matki skazanej za zabójstwo

Sąd apelacyjny złagodził wyrok. Zamiast 12 lat więzienia skazał kobietę na osiem

Kobiecie przedstawiono zarzut zabójstwa. Kobieta trafiła do aresztu. We wrześniu 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał kobietę na 12 lat więzienia. Jednak w marcu zeszłego roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu złagodził wymierzoną kobiecie karę do ośmiu lat. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, kara wymierzona przez sąd pierwszej instancji była niewspółmiernie wysoka. Sędzia mówił wtedy, że w realiach tej sprawy sąd okręgowy "zbyt mało wniknął w stan rozumowania B., co bez wątpienia doprowadziło do wymierzenia bardzo surowej kary pozbawienia wolności". Wskazywał, że w wyroku nie wskazano też na żadne szczególnie obciążające oskarżoną okoliczności, które przemawiałyby za tak surową karą.