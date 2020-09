Sukces nastoletnich matematyków na międzynarodowej olimpiadzie. "Tak dobrego wyniku nigdy nie mieliśmy"

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna (IMO) to najstarszy wśród prestiżowych konkursów przedmiotowych, w których rywalizują wybitne nastolatki z całego świata. Co roku rozgrywana jest w innym kraju. Tegoroczna, sześćdziesiąta pierwsza edycja dobiega właśnie końca i zorganizowana została przez Rosjan.

Nie w Petersburgu, ale we własnych krajach

Ze względu na pandemię wskazane było, by uczniowie rozwiązywali zadania u siebie w kraju, a do centrum stworzonego gdzie indziej mogli udawać się jedynie po uzgodnieniu. Polskie centrum stworzono na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zadania rozwiązywało tam pięciu Polaków i Słoweniec, który przebywał akurat w Polsce na obozie matematycznym Maths Beyond Limits. Z kolei szósta członkini naszej reprezentacji - Aleksandra Kowalska - startowała w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczyna studia.

Zawody pod okiem kamery

Sześć świetnych wyników

Drużynowy sukces to suma indywidualnych wyników. Polska drużyna wywalczyła dwa złote medale - zdobyli je Łukasz Orski z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej i Juliusz Banecki z Gdańskiego Liceum Autonomicznego (GLA). Banecki przed rokiem zdobył brąz na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej i srebro w matematyce. - Julek to złoty chłopak! Właśnie piszę mu rekomendację na studia, chociaż uważam, że to Cambridge powinno zależeć, żeby go mieć, a nie odwrotnie - śmieje się Monika Biblis, dyrektorka GLA.