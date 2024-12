"Deklarują konsekwentny sprzeciw". Trzech zastępców Bodnara skierowanych do wydziałów zamiejscowych  

Adam Bodnar skierował trzech swoich zastępców: Michała Ostrowskiego, Roberta Hernanda i Krzysztofa Sieraka do pracy w wydziałach zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Prokuratorzy ci byli zastępcami prokuratora generalnego także w czasie, gdy funkcję tę pełnił obecny poseł PiS Zbigniew Ziobro . Oni sami sprzeciwiają się tej decyzji.

Prok. Adamiak: współpraca musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu tych samych wartości

"Oznacza to, że Prokurator Generalny decyduje, któremu z zastępców i jakie uprawnienia zostaną przekazane. Ponadto ustawa Prawo o prokuraturze (art. 3 par. t 1) wskazuje na Zastępców Prokuratora Generalnego, jako prokuratorów mogących realizować czynności związane z prowadzeniem postępowań tym bardziej w sytuacji, gdy Prokurator Generalny nie przekazuje im własnych uprawnień. Zatem jako prokuratorzy Prokuratury Krajowej zastępcy są uprawnieni do wykonywania obowiązków służbowych w strukturze Prokuratury Krajowej" - napisała prokurator Adamiak i dodała, że taka decyzja Bodnara nie powoduje, że przestanie on być przełożonym trzech zastępców.

Rzeczniczka Bodnara o "jedynie prawnie dopuszczalnej formie świadczenia pracy"

Hernand od lutego, Ostrowski i Sierak od marca

Ostrowski, Hernand i Sierak: zostaliśmy pozbawieni możliwości sprawowania funkcji

Konflikt we władzach prokuratury

Konflikt we władzach prokuratury wiąże się ze zmianą kierownictwa Prokuratury Krajowej, do czego doszło 12 stycznia. Tego dnia Adam Bodnar wręczył Dariuszowi Barskiemu, pełniącemu funkcję Prokuratora Krajowego, dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby ze stanu spoczynku "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".