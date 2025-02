Prokuratura: wyjście Kuczmierowskiego z aresztu nie utrudnia śledztwa

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak zapewniła, że wyjście Kuczmierowskiego z aresztu nie utrudnia śledztwa. - Przyjmujemy decyzję brytyjskiego sądu. Nas interesuje tylko jedna kwestia - nie to, czy pan Michał K. pozostaje w izolacji, czy pozostaje na wolności. Nas interesuje to, aby władze brytyjskie zagwarantowały obecność pana Michała K. w postępowaniu ekstradycyjnym na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i aby sąd ten podjął decyzję - powiedziała Adamiak.

Podczas konferencji prasowej padło też pytanie, kiedy można spodziewać się ekstradycji Kuczmierowskiego. - Trudno nam wskazać termin decyzji sądu brytyjskiego, to kwestia tempa pracy tego sądu. Trudno nam się do tego odnieść - odpowiedziała Adamiak.

Kuczmierowski zarzuca stronniczość prokuraturze. Adamiak: realizuje tak swoje prawo do obrony

Kuczmierowski po wyjściu z aresztu powiedział dziennikarzom, że "czekano z wydaniem nakazu zatrzymania do momentu", kiedy wyjedzie za granicę. Odniosła się do tego rzeczniczka Prokuratora Generalnego.

- Powiem tak: oczywiście pan Michał K. ma prawo do realizowania swojego prawa do obrony. (...) Te okoliczności zostały zweryfikowane przez sąd brytyjski. Gdyby sąd brytyjski powziął jakiekolwiek wątpliwości, że te międzynarodowe poszukiwania i europejski nakaz aresztowania były przejawem niewłaściwego działania polskiej prokuratury, to zapewniam państwa, że nie zastosowano by aresztu ekstradycyjnego wobec pana Michała K. - tłumaczyła prokurator Adamiak.