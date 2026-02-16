Logo strona główna
Kobosko: jestem bliski decyzji o opuszczeniu Polski 2050

Patryk Michalski
Patryk Michalski
Michał Kobosko, eurodeputowany Polski 2050, podczas posiedzenia w Brukseli
Michał Kobosko, eurodeputowany Polski 2050, podczas posiedzenia w Brukseli
Źródło: PAP/Wiktor Dąbkowski
Projekt pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni niestety dobiega końca - mówi Michał Kobosko, europoseł i pierwszy szef Polski 2050 w rozmowie z Patrykiem Michalskim, dziennikarzem TVN24+. Polityk nie wyklucza utworzenia nowej partii i twierdzi, że awans Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera może być dewastujący dla całej koalicji rządzącej.Artykuł dostępny w subskrypcji

Patryk Michalski: Polska 2050 Szymona Hołowni jest właśnie składana do grobu?

Michał Kobosko: Niestety, mam takie narastające wrażenie i utwierdzam się w nim z każdym kolejnym dniem.

Partia została zarejestrowana zaledwie pięć lat temu, a pan był jej pierwszym przewodniczącym.

Dlatego mówię z trudem i wielkim żalem, że projekt pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni niestety dobiega końca. Usłyszałem ostatnio, że sama przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz myśli o rebrandingu. Powinna to zrobić jak najszybciej, bo od czasu, kiedy najpierw została pierwszą wiceszefową, a później szefową partii, to ugrupowanie nie ma już wiele wspólnego z Polską 2050 Szymona Hołowni, jaką zakładaliśmy.

Co się zmieniło?

Właściwie wszystko. Styl zarządzania partią i jej finansami, komunikowania jej działań. Cały ubiegły rok Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiała na zewnątrz idee, które były wyłącznie jej pomysłami. Nie były w ogóle omawiane we władzach partii i zaskakiwały wielu naszych członków, budziły ich opór i niezgodę. Te czysto prywatne idee były publicznie, niezgodnie z prawdą, prezentowane jako obowiązująca linia partii.

Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
