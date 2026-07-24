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Rozłam w PiS

Dworczyk o planach zwolenników Morawieckiego. "Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z PiS..."

Justyna Sochacka
Zespół autorek
Oprac. Justyna SochackaOprac. Milena Zawiślińska
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pc
Michał Dworczyk o "usunięciu" z PiS: to będzie dla mnie decyzja niezrozumiała
Źródło wideo: "Fakty po Faktach" TVN24
Jeżeli zostaniemy usunięci [z partii - red.] będzie to dla mnie decyzja niezrozumiała, ale uszanuję ją - powiedział Michał Dworczyk w "Faktach po Faktach". Europoseł z frakcji Mateusza Morawieckiego odniósł się też do dalszych planów stronników byłego premiera.

Michał Dworczyk w "Faktach po Faktach" przekonywał, że nadal czuje się członkiem PiS. - Całe życie byłem tylko w jednej partii, identyfikuję się z założeniami i fundamentem programowym tej formacji - twierdził.

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- Uważam, że największe sukcesy uzyskiwaliśmy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było szeroką formacją, w której było miejsce dla wielu środowisk. Dzisiaj żałuję, że polityka naszej formacji ulega zmianie - dodał Dworczyk.

Zwolennik Mateusza Morawieckiego mówił o "destrukcyjnej działalności osób, które - przynajmniej w znacznej części - wywodzą się z Solidarnej i Suwerennej Polski i dzisiaj mają duży wpływ na to, w jakim kierunku zmierza Prawo i Sprawiedliwość". 

Dworczyk był pytany w "Faktach po Faktach", czy będą jeszcze jakieś rozmowy między zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, czy - jak mówił prezes PiS - "jest po wszystkim". Wyraził nadzieję, że - tak jak mówił Mateusz Morawiecki - "te kilkadziesiąt godzin, które zostało do wtorku, zostaną wykorzystane na to, żeby jednak jakieś rozmowy podjąć, żeby spróbować zażegnać ten kryzys". 

We wtorek ma się odbyć posiedzenie komitetu politycznego PiS.

Co planują Morawiecki i jego ludzie? Dworczyk o wariancie, którego "nie można wykluczyć"

- Nie mamy precyzyjnych planów na przyszłość. Pewne jest to, że chcemy funkcjonować dalej w życiu publicznym - kreślił wizję Dworczyk. - Jeżeli rzeczywiście we wtorek te sprawy związane z naszym członkostwem zostaną rozstrzygnięte, wtedy będziemy podejmować decyzje dotyczące naszej przyszłości politycznej - mówił.

Stwierdził też, że jeśli koleżanki i koledzy zostaną wyrzuceni z klubu PiS, "to zapewne założą swój klub". 

Dworczyk dodał też, że "nie można wykluczać wariantu" założenia partii politycznej, "jeżeli zostaniemy wyrzuceni z PiS". 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiMichał DworczykPrawo i Sprawiedliwość
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
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