Dworczyk o planach zwolenników Morawieckiego. "Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z PiS..."

Michał Dworczyk o "usunięciu" z PiS: to będzie dla mnie decyzja niezrozumiała Źródło wideo: "Fakty po Faktach" TVN24

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Michał Dworczyk w "Faktach po Faktach" przekonywał, że nadal czuje się członkiem PiS. - Całe życie byłem tylko w jednej partii, identyfikuję się z założeniami i fundamentem programowym tej formacji - twierdził.

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- Uważam, że największe sukcesy uzyskiwaliśmy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było szeroką formacją, w której było miejsce dla wielu środowisk. Dzisiaj żałuję, że polityka naszej formacji ulega zmianie - dodał Dworczyk.

Zwolennik Mateusza Morawieckiego mówił o "destrukcyjnej działalności osób, które - przynajmniej w znacznej części - wywodzą się z Solidarnej i Suwerennej Polski i dzisiaj mają duży wpływ na to, w jakim kierunku zmierza Prawo i Sprawiedliwość".

Dworczyk był pytany w "Faktach po Faktach", czy będą jeszcze jakieś rozmowy między zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, czy - jak mówił prezes PiS - "jest po wszystkim". Wyraził nadzieję, że - tak jak mówił Mateusz Morawiecki - "te kilkadziesiąt godzin, które zostało do wtorku, zostaną wykorzystane na to, żeby jednak jakieś rozmowy podjąć, żeby spróbować zażegnać ten kryzys".

We wtorek ma się odbyć posiedzenie komitetu politycznego PiS.

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Co planują Morawiecki i jego ludzie? Dworczyk o wariancie, którego "nie można wykluczyć"

- Nie mamy precyzyjnych planów na przyszłość. Pewne jest to, że chcemy funkcjonować dalej w życiu publicznym - kreślił wizję Dworczyk. - Jeżeli rzeczywiście we wtorek te sprawy związane z naszym członkostwem zostaną rozstrzygnięte, wtedy będziemy podejmować decyzje dotyczące naszej przyszłości politycznej - mówił.

Stwierdził też, że jeśli koleżanki i koledzy zostaną wyrzuceni z klubu PiS, "to zapewne założą swój klub".

Dworczyk dodał też, że "nie można wykluczać wariantu" założenia partii politycznej, "jeżeli zostaniemy wyrzuceni z PiS".