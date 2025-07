Jak mężczyźni reagują na stres? "Pojawia się coś, co nie pojawia się u kobiet"

Ilona Adamska: u mężczyzn inaczej przebiega reakcja na hejt niż u kobiet Źródło: TVN24

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc . W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Kampania społeczna "Nie hejtuję - motywuję" została zainicjowana w 2021 roku. - Skierowana jest do wszystkich, ale dziś kładziemy akcent na mężczyzn - powiedziała w programie "Tak jest" w TVN24 Ilona Adamska, pomysłodawczyni akcji i prezeska Fundacji "W zgodzie ze sobą". - Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak mężczyźni reagują na hejt, bo to zupełnie inaczej przebiega niż u kobiet - powiedziała. - Mężczyźni nie przyznają, że dotyka ich hejt. Że przezywają hejt równie mocno jak kobiety - przybliżyła.

>> Całą rozmowę z Iloną Adamską można obejrzeć w TVN24+

"Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się ból"

Mężczyźni często porównują się do innych mężczyzn, na przykład na siłowni. Zdaniem Ilony Adamskiej winę za to ponoszą częściowo media, które lansowały wizerunek "samca alfa", który nie okazuje słabości. Dlatego celem akcji jest to, żeby mężczyźni "nie bali się mówić o swoich słabościach i kompleksach".

Jak powiedziała gościni programu, hejt dotyka często gejów i mężczyzn, którzy są wrażliwi i lubią mówić o swoich uczuciach. - Wybory pokazały, że jesteśmy bardzo spolaryzowanym społeczeństwem - zauważyła. - Nie mamy prawa kogoś hejtować tylko dlatego, że ma inne poglądy. (...) Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się ból - oceniła.

"Aż dziewięć procent mężczyzn traktuje hejt jako zabawę"

W przeżywaniu hejtu u kobiet i mężczyzn są podobieństwa, ale też i różnice. Adamska przekazała, że z badań społecznych wynika, że u mężczyzn hejt wywołuje często niską samoocenę (45 procent badanych tak przyznało), podobnie jak u kobiet (58 procent).

- U mężczyzn wygląda to zupełnie inaczej. Bo u mężczyzn jest na pierwszym miejscu spadek poczucia własnej wartości, 45 procent, ale pojawia się coś, co nie pojawia się u kobiet. Bo na drugim miejscu u mężczyzn jest agresja. Hejt wywołuję agresję w stosunku do otoczenia, ale też w stosunku do siebie - przekazała.

- Aż dziewięć procent mężczyzn traktuje hejt jako zabawę, reaguje na hejt śmiechem, traktuje to jako dobry humor - przyznała. Dodała, że ponadto 30 procent mężczyzn na hejt reaguje obojętnością.

Prezes Fundacji "W zgodzie ze sobą" wyraziła wdzięczność za publikowanie w mediach numerów infolinii, które udzielają wsparcia psychologicznego. - Coraz więcej osób nie wstydzi się prosić o pomoc - podkreśliła.

Raport "Hejt w internecie" został opracowany dla Fundacji Ilony Adamskiej "W zgodzie ze sobą" przez butik badawczy Maison&Partners wraz z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna w dniach 22-25 sierpnia 2024 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków - 1050 osób. Wynika z niego, że 69 procent Polaków zetknęło się z hejtem w internecie, a 18 procent doświadczyło go na sobie.

