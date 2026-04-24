Polska Medale Wolności Słowa 2026. Można zgłaszać kandydatów

Wydarzenie powstało w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej oraz wybitnych osób je głoszących, a także o dojrzałą debatę publiczną i utrzymanie wolności słowa w Polsce. Medal przyznawany jest w kategoriach: Media, Instytucja, Obywatel/ka.

- Wskazanie kandydatów do Medalu Wolności Słowa to nie tylko forma wyróżnienia, ale także wyraz troski o wartości, na których opiera się demokratyczne społeczeństwo. To sposób, by docenić osoby i instytucje, które z odwagą, odpowiedzialnością i szacunkiem zabierają głos w ważnych sprawach publicznych. Każde zgłoszenie wzmacnia jakość debaty publicznej i pokazuje, że cenimy nie tylko wolność słowa, ale również prawdę, rzetelność i uczciwość w życiu społecznym - mówi Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press.

Jak zgłosić kandydatów?

Kandydatów można wskazywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.

Kto może zgłaszać kandydatów?

kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych;

profesjonalne redakcje internetowe zatrudniające zawodowych dziennikarzy;

władze organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń;

pełnoletni obywatele Polski.

Medalem mogą zostać uhonorowane osoby w szczególny sposób zasłużone dla wolności słowa, autorki i autorzy najbardziej wartościowych przemówień, które mogły wpłynąć na świadomość Polaków, a także osoby i instytucje aktywnie działające na rzecz praw obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do wolności wypowiedzi.

Każda redakcja, fundacja, stowarzyszenie i organizacja pozarządowa oraz obywatel/ka Polski mają prawo do wskazania od jednego do trzech kandydatów wraz z uzasadnieniem wyboru, przy czym wskazywani nie powinni być powiązani ze zgłaszającymi.

Do kiedy można zgłaszać kandydatów?

Wyboru laureatów spośród wskazywanych osób dokona Kapituła Medalu Wolności Słowa. Członkami Kapituły będą osoby zaproszone przez Fundację Grand Press spośród finalistów poprzednich edycji wydarzenia oraz przedstawiciel/ka Organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2026 roku. Uroczysta gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 28 sierpnia 2026 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie uświetni koncert polskich artystów z towarzyszeniem Tarkowski Orkiestra.

Laureatami Medalu Wolności Słowa w kategorii Media zostawali w przeszłości między innymi dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń, reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek i szefowa magazynu "Czarno na białym" Patrycja Redo-Łabędziewska.

