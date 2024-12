Matura próbna z języka polskiego. Mamy arkusze CKE  

Przyszłoroczni maturzyści podeszli w poniedziałek do próbnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Egzamin zorganizowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Rozpoczął się on o godz. 9. Na stronie CKE pojawiły się już oficjalne arkusze.

Próbna matura z języka polskiego. Arkusze

Drugi arkusz poświęcony był na wypracowanie. To można było napisać na jeden z dwóch podanych tematów. Pierwszy odnosił się do "różnych postaw wyrażających miłość do ojczyzny". Uczniowie musieli w jego ramach odwołać się do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranego kontekstu. Drugi temat brzmiał następująco: "Co sprawia, że człowiek nie może w pełni decydować o własnym losie?". Także i w jego przypadku konieczne było odwołanie do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranego kontekstu.