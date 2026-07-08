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Jak się odwołać od wyniku matury?

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki
W środę maturzyści poznali wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Ci z nich, którzy uznają, że egzamin został błędnie oceniony lub nie zgadzają się z jego wynikiem, mogą złożyć odwołanie. Jak to zrobić?

Według informacji z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczne matury zdało 81,1 proc. maturzystów. Te same dane wskazują, że 12,3 proc. nie zdobyło wymaganych 30 procent w jednym z egzaminów i ma prawo do poprawki w sierpniu, a 6,6 proc. absolwentów nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, co oznacza, że do matury będą mogli podejść ponownie dopiero za rok. Jest jeszcze jednak jedna możliwość. Jeśli maturzysta uzna, że jego praca mogła zostać błędnie oceniona, ma prawo do odwołania.

Odwołanie i ewentualna zmiana wyniku jest istotna nie tylko w przypadku rozstrzygnięcia, czy egzamin dojrzałości ostatecznie będzie zdany, czy nie. Dla wielu osób może być kluczowa przy rekrutacji na upragnione studia. Szczególnie przy tak dużej konkurencji - w tym roku do egzaminu podeszła rekordowa liczba osób.

Jak się odwołać od wyników matury?

Aby odwołać się od wyników egzaminu maturalnego należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wgląd do pracy, która według zdającego została błędnie oceniona. Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem systemu ZIU. Po kliknięciu w link należy zalogować się i wypełnić formularz. Można to zrobić także e-mailem lub listownie, korzystając z wzorów takich wniosków na stronie CKE.

Wniosek złożyć może każdy absolwent w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. W ciągu pięciu dni roboczych wnioskujący otrzyma SMS-em informację o możliwym terminie wglądu. Taki wgląd odbywa się w miejscu wskazanym w wiadomości. Osoby towarzyszące zdającym, którzy dokonują wglądu, są zobowiązane zaczekać na zdającego poza budynkiem szkoły, w której przeprowadzany jest wgląd.

Jeśli po zapoznaniu się ze swoją pracą zdający uzna, że została oceniona niewłaściwie, może zwrócić się w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania wglądu do OKE z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Taki wniosek także można złożyć, wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem ZIU, ewentualnie mailowo, osobiście lub listownie. Informację o wyniku weryfikacji sumy punktów absolwent otrzyma w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez OKE.

Ostatnia możliwość - odwołanie do KAE

W przypadku, gdy maturzysta nadal nie będzie usatysfakcjonowany swoim rezultatem, może odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE), za pośrednictwem dyrektora OKE, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Odwołanie może dotyczyć wyłącznie rozwiązań zadań otwartych. Absolwent musi wskazać zadanie, co do którego nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego jest merytorycznie poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu.

Jest to ostatni możliwy krok procedury odwoławczej od wyników matury. Szczegółowe informacje na temat ścieżki odwołania można znaleźć w informacji CKE.

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
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