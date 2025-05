Matura 2025. Mamy arkusze z matematyki

Maturzyści o egzaminie z matematyki

Matura z matematyki to ten egzamin, który absolwentom liceów i techników co roku sprawia najwięcej trudności. Wiemy, z czym w dniu dzisiejszym mierzyli się maturzyści w całym kraju. Publikujemy arkusze maturalne z matematyki.

Matura z matematyki to jeden z obowiązkowych egzaminów pisemnych. Uczniowie muszą uzyskać z niego 30 proc. punktów, podobnie jak z języka polskiego (5 maja) i języka obcego, z którego egzaminy zaplanowano na środę 7 maja.

Egzamin rozpoczął się o godz. 9, a na rozwiązanie zadań maturzyści mieli 180 minut. Do zdobycia było 50 punktów za 31 zadań.

MATURA Z MATEMATYKI. ARKUSZ

Najwięcej punktów za prostopadłościan

Najwyżej punktowane było ostatnie zadanie dotyczące prostopadłościanu. Maturzyści "rozważali wszystkie prostopadłościany 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻, w których krawędź 𝐵𝐶 ma długość 4 oraz suma długości wszystkich krawędzi wychodzących z wierzchołka 𝐵 jest równa 15".

Maturzyści musieli wyznaczyć wzór i dziedzinę funkcji 𝑷. A także obliczyć długość 𝒙 krawędzi 𝑨𝑩 "tego z rozważanych prostopadłościanów, którego pole powierzchni całkowitej jest największe".

Pozostałe zadania dotyczyły między innymi ustalania dominanty i mediany (ocen ze sprawdzianu z matematyki), wyliczania średniej arytmetycznej czy rachunku prawdopodobieństwa.

Matura 2025. Co dalej?

Pisemne egzaminy maturalne potrwają do 22 maja. W tym tygodniu odbędą się jeszcze następujące egzaminy:

7 maja (środa) - o godz. 9 - języki obce na poziomie podstawowym

8 maja (czwartek) - o godz. 9 - język angielski (poziom rozszerzony) i język angielski (dwujęzyczny); o godz. 14 - historia muzyki

9 maja (piątek) - o godz. 9 - biologia; o godz. 14 - filozofia

Jeśli któremuś maturzyście na matematyce powinie się noga, będzie miał prawo przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu. Ważne: prawo do poprawki w tym roku mają tylko ci, którzy obleją egzamin z jednego przedmiotu. Poprawki najczęściej dotyczą właśnie matematyki, bo oblewa ją średnio co piąty maturzysta. Większe problemy ten egzamin sprawia w technikach niż w liceach.