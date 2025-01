Jest wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Morawieckiego

Według prokuratury ocena materiału dowodowego "dostarcza podstawy do przyjęcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez posła Mateusza Morawieckiego przestępstwa przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego, tj. Premiera Rady Ministrów oraz niedopełnienia ciążących na nim z tego tytułu obowiązków, czym działał na szkodę interesu publicznego w postaci poszanowania porządku prawnego i konstytucyjnych praw wyborców oraz doprowadził do bezcelowego, nieefektywnego i nieuzasadnionego wydatkowania środków publicznych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 56.450.406,16 zł na szkodę Skarbu Państwa, tj. czynu z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.".

Wybory kopertowe

Morawiecki: falstart, panie Bodnar

Witczak: mam nadzieję, że Morawiecki nigdzie nie ucieknie

Sprawę dla TVN24 komentował w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. - Prokuratura zgromadziła materiał dowodowy. Na tej podstawie został skierowany wniosek do Marszałka Sejmu, który skieruje wniosek do komisji regulaminowej. Potrzebna jest większość sejmowa po to, aby uchylić immunitet panu Morawieckiemu - wyjaśnił.

Kwiatkowski: to była oczywista oczywistość

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski komentując wiosek prokuratury powiedział: "Jak mówi klasyk, to była oczywista oczywistość". - Kiedy w 2020 roku Mateusz Morawiecki jako premier wydawał polecenie Poczcie Polskiej organizacji nielegalnych wyborów, bo od organizacji wyborów w Polsce jest Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Poczta Polska, czy salon piękności przy dowolnej ulicy, to należało się spodziewać tego, co się stało - mówił. - Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że Mateusz Morawiecki złamał prawo, a w czerwcu ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną w tej sprawie. Od tego momentu sprawa była formalnie zakończona i mieliśmy tylko możliwość czekania na to, co stać się musiało, czyli wniosek o uchylenie immunitetu Mateusza Morawieckiego, żeby poniósł odpowiedzialność za złamanie przepisów prawa - dodał.