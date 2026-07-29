Jest decyzja Mateusza Morawieckiego. Powstanie nowy klub parlamentarny

Morawiecki: postanowiliśmy założyć klub parlamentarny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę odbyła się konferencja prasowa członków stowarzyszenia Rozwój Plus pod przewodnictwem Morawieckiego. - W ostatnim czasie byliśmy świadkami jakichś bardzo dziwnych, partyjnych gierek, które są zupełnie niepotrzebne. Prawdziwi rozłamowcy chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą, a my chcemy iść dalej, chcemy patrzeć w przyszłość - mówił.

- Dlatego wspólnie, 40 posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny - ogłosił były premier. Jak dodał "będzie to nasze forum do działania na przyszłość".

Stronnicy Morawieckiego zakładają nowy klub

Morawiecki oznajmił także, że jeszcze dzisiaj członkowie towarzyszenia złożą formalny wniosek o założenie nowego klubu. Dopytywany o to, czy klub będzie wnioskował o posiadanie swojego wicemarszałka Sejmu, odparł, że zostanie to przedyskutowane w momencie, kiedy klub się ukonstytuuje.

- My tylko zakładamy klub, żeby móc pracować, bo klub PiS nas przestał taktować jak członków. Nie mamy elementarnych narzędzi, żeby móc pełnić obowiązki posła - mówił z kolei należący do stowarzyszenia poseł Marcin Horała. Zastrzegł: - Poza tym pozostajemy członkami PiS.

Konferencja prasowa członków Rozwój Plus Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Posłowie PiS w nowym klubie? Horała: nie wykluczamy

Parlamentarzyści byli również pytani, czy można być jednocześnie członkiem nowego klubu i członkiem partii PiS. - Absolutnie nie wykluczamy tego, żeby członkowie Prawa i Sprawiedliwości przynależeli do naszego klubu, jak najbardziej dopuszczamy taką możliwość - odpowiedział Marcin Horała.

Głos w tej sprawie zabrał także poseł Paweł Jabłoński. - Jeśli chodzi o naszą obecność w partii, to ta decyzja o usunięciu nas z tej partii już została podjęta. Politycznie tak wygląda ta rzeczywistość, tak to traktujemy - to dla mnie wynika ze słów pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i rzecznika prasowego Rafała Bochenka - mówił.

- Tą decyzję już podjęto, żałuję, że tak się stało, ale jako posłowie opozycji mamy obowiązek robić wszystko, żeby działać jak najskuteczniej - podkreślił.

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