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Polska

Skąd pieniądze na grilla? Mateusz Morawiecki odpowiada

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Spotkanie "Rozwój+Wy"
Morawiecki: jesteśmy tutaj, żebyśmy się potrafili porozumiewać także z tymi, którzy dzisiaj nas krytykują
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
W piątek członkowie Rozwoju Plus z Mateuszem Morawieckim na czele zorganizowali "grilla" w Warszawie. A skąd na to pieniądze? - Wydarzenie zostało sfinansowane ze składek stowarzyszenia Rozwój Plus - poinformował Morawiecki.

W piątek odbyło się wydarzenie "Rozwój Plus Wy", czyli zapowiadane od tygodni spotkanie stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego inicjatywy. Zapowiadany wcześniej "grill u Morawieckiego" odbył się w Warszawie.

Zapytany o to kto sfinansował imprezę, Morawiecki poinformował, że opłacono ją ze składek stowarzyszenia. - Była ona finansowana przez tych, którzy złożyli się na stowarzyszenie Rozwój Plus, ponieważ impreza była realizowana w ramach społecznych działań członków stowarzyszenia - tłumaczył.

Zaznaczył również, że piknik nie był "kością niezgody". - Z tego względu na tym pikniku pojawiały się osoby, które naprawdę były po różnych stronach barykady - ocenił. - Byli tam ludzie młodsi - i ich była większość - i byli ludzie starsi. Byli ludzie z Polski lokalnej, z mniejszych miast, z wiosek z całej Polski, ale byli też ludzie z aglomeracji. Byli pracownicy, ale byli też przedsiębiorcy - mówił. Skala rozpiętości osób od strony zawodowej, wiekowej, różnych grup była naprawdę imponująca - dodał Morawiecki.

Morawiecki o liczbie członków stowarzyszenia Rozwój Plus

Polityk poinformował, że stowarzyszenie liczy sobie już setki członków, a tysiące zainteresowane są przystąpieniem do formacji. Jak tłumaczył, stowarzyszenie "Rozwój Plus" ma być m.in. dla tych którzy byli gotowi głosować na rząd Zjednoczonej Prawicy, kiedy jego popularność sięgała 45 procent - Dzisiaj ta popularność to około 25 procent, a więc to gigantyczny zasób ludzi rozczarowanych - zauważył.

Dodał, że propozycje stowarzyszenia Rozwój Plus będą kierowane też do tych rozczarowanych Trzecią Drogą oraz Koalicją, a także do tych, którzy w sondażach wyborczych odpowiadają, że nie wiedzą na kogo zagłosować. - Do nich również będziemy starali się kierować naszą ofertę - powiedział Morawiecki.

Były premier zapowiedział, że 15 października odbędzie się "wielka konwencja” stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki dopytywany, czy powstanie nowa partia odparł: "jeszcze tego nie postanowiliśmy". - Najpierw przedyskutujemy nasze założenia - dodał.

40 posłów w stowarzyszeniu Morawieckiego

Piątkowy grill odbył się w cieniu zawirowań politycznych wokół stowarzyszenia "Rozwój Plus". W ich efekcie w środę politycy związani ze stowarzyszeniem zapowiedzieli utworzenie klubu w parlamencie. W czwartek oficjalnie powstał w Sejmie klub parlamentarny Rozwój Plus, liczący 40 posłów i jednego senatora. Inicjatywę poparło też trzech europosłów należących dotąd do PiS.

O północy z 23 na 24 lipca upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło swoim parlamentarzystom na złożenie deklaracji - pod groźbą wykluczenia z partii - o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność "o charakterze politycznym".

W ubiegły piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie. Politycy związani z Rozwojem Plus podkreślali wtedy, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzili, że to "intryganci" chcą "wypchnąć" ich z PiS.

We wtorek Komitet Polityczny PiS nie zakomunikował wykluczenia działaczy, którzy nie złożyli prawidłowych oświadczeń, lecz skierował sprawę do indywidualnego rozpatrzenia przez rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego. Politycy związani ze stowarzyszeniem Rozwój Plus deklarowali jednak, że zgodnie z piątkowym oświadczeniem Kaczyńskiego uważają, że nie są już w Prawie i Sprawiedliwości. W środę politycy związani ze stowarzyszeniem zapowiedzieli utworzenie klubu w parlamencie.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Mateusz MorawieckigrillPrawo i Sprawiedliwość
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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